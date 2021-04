Főszerepben Dumiter és Veress

Az első negyedóra eseménytelenül zajlott, majd a 18. percben felpörögött a mérkőzés. A házigazdák váratlanul vezetést szereztek, Veress Zsombor bal oldali beadását Ioan Dumiter közelről a hosszú alsóba továbbította (1–0). Nem sokkal később a vendégek egyenlíthettek volna, azonban Szántó Albert védte Bálint Rajmond szabadrúgását. Egy elhibázott szöglet után ellentámadásba lendült Kulcsár László csapata, a 24. percben Dumiter előkészítése után George Dragomir 15 méterről a jobb alsó sarokba továbbította a labdát (2–0). A folytatásban tovább növelhette volna előnyét a piros-fehér mezes együttes, de Veress beívelése után Dumiter közelről mellé fejelt.

Ezt követően Florin Stângă, a székelyudvarhelyi gárda edzője cserélt, Cosmin Turcu érkezett Adrian Stoian helyére. A húzás sikeresnek bizonyult, hiszen a támadó a 29. percben egy védelmi figyelmetlenséget kihasználva a kapus mellett a bal alsóba gurított (2–1). A gól megzavarta a háromszéki csapatot, a 31. percben újabb védelmi hiba után kiegyenlített a Hargita megyei gárda. Szfárli Hunor maradt a kapussal szemben, elgurított mellette, az érkező Barta Norbert pedig a gólvonal előtt a hálóba lőtt (2–2). A szünet előtt harmadszor is betalálhatott volna az SZFC, azonban Hodgyai László tekerését Szántó bravúrral védte.

Szünet után a 61. percig nem történt említésre méltó. Ekkor Peter Gál-Andrezly jobb oldali beadását Dumiter a kapu torkában mellel a hálóba továbbította. A játékvezető kezezést fújt, sárga lapot adott a csatárnak, ám a partjelzővel folytatott beszélgetés után visszavonta a lapot és megadta a gólt (3–2). A harmadik kapott gól megtörte a Székelyudvarhelyi FC lendületét, ennek ellenére mégis válaszolhatott volna, de Raul Negotei kapáslövése kevéssel mellé ment, majd János Norbert próbálkozását hárította Szántó.

A mérkőzés hátralévő része a Veress–Dumiter párosról szólt. Előbbi a 72. és a 79. percben is kiváló előkészítéssel szolgált, amelyet utóbbi mindkétszer a bal alsóba gurított, mesternégyessel zárva az összecsapást. Ráadásul a 78. percben Veress három gólpassza mellett Bordás Dániel kapuját is bevette. A 21 éves támadó labdát szerzett, majd 16 méterről a kapufa segítségével a hálóba továbbított (6–2). Az utolsó tíz percben a vendégek próbáltak faragni hátrányukból, azonban újabb gólt nem tudtak szerezni.

3. Liga, 5. csoport, 16. forduló: Sepsi OSK II.–Székelyudvarhelyi FC 6–2 (2–2).

Sepsiszentgyörgy. Vezette: Ștefăniță Dănilă (Buzău). Sepsi OSK II.: Szántó – Ștefan, Berde, Máthis B. (Tusa, 88.), Pál (Deák, 88.), Dragomir (Kocsis, 72.), Máthis M. (Toma, 46.), Tamás, Gál-Andrezly (Nistor, 85.), Dumiter, Veress. Edző: Kulcsár László. Székelyudvarhely: Bordás – Marucza, Stoian (Turcu, 27.), Berkeczi, Ne­gotei – Sütő, Bálint, Țepeș – Barta (János, 56.), Hodgyai (Szőcs, 56.), Szfárli (Simó, 56.). Edző: Florin Stângă. Gólszerzők: Dumiter (18., 61., 72., 79.), Dragomir (24.), Veress (78.)., illetve Turcu (29.), Barta (31.). Sárga lap: Berde (22.), illetve Szőcs (76.).



Győzelem a sereghajtó ellen

Jól kezdte a találkozót a Kézdivásárhelyi SE, már a 4. percben vezetést szerezhetett volna, azonban Kanyó Szilárd lövése a kapufáról pattant vissza. A házigazdák a folytatásban is sorra dolgozták ki a helyzeteket, viszont a 34. percig nem találtak be. Ekkor Tankó Zsolt csapott le egy eladott labdára, majd 22 méterről védhetetlenül a bal felsőbe bombázott (1–0). A felső-háromszéki gárda ezt követően is mezőnyfölényben játszott, bár újabb gólt nem szerzett. A vendégek első helyzetüket a 38. percben jegyezhették, Nicolas Antone próbálkozása kevéssel mellé ment, majd Răzvan Damian fejelte ki a kapu torkából a fiatal középpályás emelését.

Szünet után is a kézdivásárhelyi csapat akarata érvényesült, bár a számtalan lehetőség ellenére nem sikerült növelni az előnyt, ugyanis Kanyó és Gáll Attila lehetőségét is védte a brassói kapus. A 85. percben váratlanul büntetőrúgáshoz jutottak a vendégek, viszont Andrei Moldovan tizenegyesét Niczuly Rajmond bravúrral hárította, bebiztosítva csapatának a három pontot.

3. Liga, 5. csoport, 16. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Brassói Kids Tâmpa 1–0 (1–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Cristian Virgolici (Brăila). KSE: Niczuly – Zsombori, Tankó, Damian, Lakatos – Gajdó (Vasiloi, 67.), Pakucs, Rancz (Gáll, 56.) – Antal (Dobozi, 87.), Bandi (Mojzi, 56.), Kanyó (Albu, 87.). Edző: Gazda József. Kids Tâmpa: Caslariu – Cupu, Mihăilă, Zoza, Moroaie (Mureșan, 37.) – Marin (Gosman, 57.), Moldovan, Antone – Crihan (Bugnar, 57.), Popa (Andrieș, 57.), Kerekes (Mitrică, 67.). Edző: Ciprian Anghel. Gólszerző: Tankó (34.). Sárga lap: Rancz (36.), Lakatos (74.), illetve Crihan (25.), Mihăilă (64.), Antone (81.).

További eredmények: Astra Giur­giu II.–Barcarozsnyói Olimpic 0–1 (gólszerző: Lascu 90+2.), Brassói Corona–Plopeni 1–0 (gsz.: Drăgoi 83.), Blejoi–Brassói SR 1–4 (gsz.: Lambru 63., illetve Gödri 15., Iordache 22., Moraru 38., Firat 90+4.).

A rangsor:

1. Corona 13 3 0 34–9 42

2. Brassói SR 7 5 4 34–24 26

3. Blejoi 7 3 6 28–29 24

4. Sepsi OSK II. 7 2 7 27–24 23

5. Plopeni 6 3 7 21–18 21

6. Olimpic 6 3 7 22–21 21

7. KSE 6 3 7 18–29 21

8. Astra II. 6 2 8 25–25 20

9. SZFC 5 4 7 23–23 19

10. Kids Tâmpa 3 0 13 11–41 9

A következő fordulóban a Sepsi OSK II. a Plopeni vendége lesz, míg a Kézdivásárhelyi SE az Astra Giurgiu II. ellen lép pályára a Sinkovits Stadionban.