Csütörtökön a Brassói Olimpia által 80–73 arányban a Târgoviște ellenében megnyert mérkőzést követően alakult ki a női kosárlabda Nemzeti Liga legjobb négy csapatának mezőnye, és az Aradi FCC, a Sepsi-SIC és a Szatmárnémeti VSK után a Cenk alattiak kettős győzelem végén utolsóként harcolták ki az elődöntőbe jutást. Mint ismeretes, az aradiak játék nélkül, a zöld-fehérek az Agronómia, míg a VSK a Kolozsvári U legyőzésével léptek tovább. Mivel az egyik ágon az Arad és a Szatmár harcol a fináléba kerülésért, a másikon a hatszoros Román Kupa-nyertes Sepsi-SIC az Olimpiával szemben próbálja érvényesíteni a papírformát azért, hogy zsinórban hatodik bajnoki döntőjét játszhassa. A Zoran Mikes edzette együttes szerdán 19 órától hazai környezetben kezdi meg az egyik fél három sikeréig tartó párharcot, amelynek második meccsét csütörtökön szintén este héttől és ugyancsak a Sepsi Arénában rendezik meg. A két csapat az aktuális szezonban kétszer már találkozott egymással, s mindkét mérkőzés a sepsiszentgyörgyi gárda diadalát hozta.

A Kézdivásárhelyi SE együttese két magabiztos győzelemmel abszolválta az alsóházi rájátszás első körét, s a 9. pozícióért kiírt helyosztón a Bukaresti Rapid lesz az ellenfele, amely 2–1-re nyerte meg az Alexandriával szembeni párviadalát. Akárcsak a zöld-fehérek, a céhes városbeli lányok is hazai környezetben fogadják a fővárosiakat: szerdán és csütörtökön is 17 órától rendezik meg a párharc kézdivásárhelyi összecsapásait. A küzdelem ebben az esetben az egyik csapat két diadaláig tart. Az alapszakaszban az alakulatok kétszer is összecsaptak, s egyszer bukaresti és egyszer kézdivásárhelyi sikert jegyezhettünk fel.

A párharcok: * elődöntők (ötből három nyertes mérkőzésig): Sepsi-SIC–Brassói Olimpia, Szatmárnémeti VSK–Aradi FCC v az 5–8. helyért (háromból két nyertes mérkőzésig): Konstancai Phoenix–Kolozsvári U, Târgoviște–Agronómia Bukarest * a 9. helyért (háromból két nyertes mérkőzésig): Kézdivásárhelyi SE–Bukaresti Rapid v a 11. helyért (háromból két nyertes mérkőzésig): Alexandria–Nagyváradi Rookies. (tibodi)