A Szuperligában való bennmaradásért küzdött tegnap 11 órától a megyeszékhelyi Sepsi-SIC férficsapata, amely az 5–8. helyért kiírt küzdelemsorozat első körében a Besztercei MSK alakulatával mérkőzött meg. Mint ismeretes, a szentgyörgyi asztaliteniszezők a hetedik helyen zárták a nyolccsapatos élvonal alapszakaszát, míg a hétvégi ellenfeleik a hatodikon. A párharc első mérkőzésének a Topspin-terem adott otthont, ahol a Simon Teodor vezette csapat – Kanabé Szilárd, Kádár Tibor, Ștefan Moldoveanu, Bojan Crepulja és Kocsis Balázs – már az első labdaváltások után jelezte, hogy mindent megtesz a győzelemért. Kiváló teljesítményüknek és szép játékuknak köszönhetően Bojan 3–1-re győzte le Mihai Nemaciucot, majd Moldoveanu sima 3–0-lal hozta a Darius Toma elleni meccset, míg Kanabé izgalmas párharc végén 3–2-re győzte le Andrei Flamandot, és ezzel a Sepsi-SIC összesítésben 3–0-ra nyert, így már csak négy szettre van a Szuperligában való bennmaradástól.



Újra nyert az éllovas

Az éllovas CF Tuning hozta a kötelezőt a Rákosi Törekvés ellen a Kovászna megyei asztalitenisz-csapatbajnokság 23. fordulójában. Továbbá győzött a Vaskéz, a Nagyajta, a Ringispir és a Topspin csapata is, az Öregfiúk–Backspin Effect találkozó pedig 2–4-ről folytatódik a napokban. Az eredmények: Vaskéz–Cameleonii 5–4, Nagyajta–Csíki negyed 9–0, CF Tuning–Rákosi Törekvés 6–3, The 5 Fighters–Ringispir 0–9, Unikum–Topspin 2–7, Vulturii állt. A rangsor: 1. CF Tuning 21 pont, 2. Nagyajta 18 pont, 3. Ringispir 17 pont, 4. Vulturii 15 pont, 5. Vaskéz 14 pont, 6. Cameleonii 13 pont, 7. Rákosi Törekvés 11 pont, 8. Backspin Effect (84–85) 8 pont, 9. Topspin (91–92) 8 pont, 10. Unikum 6 pont, 11. The 5 Fighters 5 pont, 12. Öregfiúk 1 pont, 13. Csíki negyed 0 pont. (t)