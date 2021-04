Péntektől vasárnapig a belgiumi Gent adott otthont egy CL1-es nemzetközi pályakerékpáros viadalnak, amelyen sprintben a sepsiszentgyörgyi Szabó Norbert is érdekelt volt. A háromszéki sportoló roppant erős mezőnyben tette próbára magát, hiszen ellenfelei között volt olimpiai bajnok és világcsúcstartó is. Szabó a kvalifikációt a kilencedik legjobb idővel teljesítette (10.215 mp), ám a következő körben kikapott a fehérorosz Aljakszandr Hlovától, és végül a tizenhetedik helyen zárt.

„Szezonkezdésnek egészen jól sikeredett a belgiumi verseny, hiszen a kilencedik helyről jutottam be a tizenhatoddöntőbe, és alig három tizedmásodpercre voltam a világcsúcstartó trinidadi Nicholas Paultól. Végül a tizenhetedik lettem, mivel a fehérorosz ellen egy picit tévedtem és elvesztettem a párharcomat. Nagyon erős, világkupaszintű mezőny gyűlt össze Gentben, úgyhogy mindenképp elégedett vagyok az eredménnyel. A kvalifikációs sebességemet tekintve sokkal előrébb is végezhettem volna, ám ez is bizakodásra ad okot. A tempóm megvan, most a futamokba kell belerázódnom” – összegezte a hétvégi eseményeket Szabó.

Eredmény: 1. Kenny Jason (brit), 2. Nicholas Paul (trinidadi), 3. Jair Tjon En Fa (suri­name-i)… 17. Szabó Norbert. (tif)