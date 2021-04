A pénteki 27 gólos különbség nem nyomta rá bélyegét a tegnapi meccs kezdetére, bár csak öt percig volt szoros az állás. A magyarok ezt követően rendezték a védekezésüket, 23 percen keresztül nem kaptak, valamint csaknem tíz percig nem is lőttek gólt. Az olaszok tudatosan lassították a játékot, de nem jártak sikerrel, a házigazdák ugyanis a szünetben már 17–5-re vezettek.

A második félidőben is kiválóan védekezett a magyar válogatott, és a labdaszerzések után gyors ellenakciókat vezetett, így percről percre növelte előnyét. Az olaszok egyre kevesebb ellenállást fejtettek ki, és ismét volt egy hosszabb gólcsendjük: ezúttal 14 percig nem találtak be. Elek Gábor szövetségi kapitány több taktikai variációt és felállást kipróbálhatott. A hajrában már magyar oldalon is csökkent az összpontosítás, ám ez az eredményességen nem látszott meg.

Az idei lesz a 23. női világbajnokság, amelyre a magyar válogatott kijutott, de az első, amelyen az 1997 óta megszokott 24 helyett immár 32 csapat vesz részt. A tornán összesen 16 európai válogatott szerepelhet. A házigazda spanyolok, a címvédő hollandok, továbbá a tavaly decemberi Európa-bajnokságon elődöntős horvátok, dánok, franciák és norvégok selejtező nélkül tagjai a mezőnynek.