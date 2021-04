Az ember – ha kicsit is érdekli a környezete, az országa, nemzete sorsa – fülel, fürkész és agyal. Néz és lát, hall és ért. Aztán hozzáteszi a magáét, és végül véleményt szül, amit kimond. Vagy nem. Én igen, ezért olykor kapok. De ez ezzel jár ma, sajnos. Olvasom például Fricz Tamást. Hajmeresztő, amit ír. Megpróbálom zanzásítani: Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke Károly herceggel együtt meghirdette a Nagy Újrakezdést, ami nem más, mint a világ eddigi működésének új alapokra helyezése. Egy új világrend a járvány utáni időszakban, amely politikai, ideológiai, gazdasági kohéziót és nemzetállammentes világot jelentene. Terveikben Marx és Engels nagy álma, a világkommunizmus tér vissza döbbenetes erővel egyfajta globális kormányzás uralma alatt. A globális elit elsődleges célja tehát a nemzetek és nemzetállamok megszüntetése s egy átfogó, nagy rendszert képező világkormányzás létrehozása. A WEF vezetőségében találjuk a világ leggazdagabb vállalatait, legbefolyásosabb milliárdosait, az ENSZ, az IMF és az Európai Központi Bank vezetőjét is. Schwab azt fejtegeti, hogy nem kell semmilyen új ideológiát kialakítani a Nagy Újrakezdéshez, elég a neoliberalizmus egy „új hullámos”, neokommunista változata, vagyis jöjjön létre a kommunista liberalizmus (József Attila így írt 1936-ban: „Talán dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét”). Ő már 2016-ban azt írta, hogy az új „tech”-óriások által alkalmazott technikák lehetővé teszik a kormányoknak, hogy behatolhassanak elménk eddigi privát terébe, olvassák gondolatainkat és befolyásolják viselkedésünket, és így a fizikai világ részévé tenni bennünket. Érdemes elolvasni az egész írást. Ám egy mondatot hadd idézzek szó szerint: „Ezek a nagyfiúk jót akarnak nekünk. Éppen ezért van jó okunk a félelemre. És arra, hogy felébredjünk végre.”

Na, igen. Ezek után el lehet gondolkodni akár azon is, hogy miként, hogyan, honnan, mikor és miért is indult el ez a járvány például. Mert az sajnos és tényleg meg fogja változtatni a világot. De nem mindegy, hogyan. Ezért is kell időben felébredni és ébernek maradni.

Tudom azt is, hogy természetesen nem mindenki hívő ember. Én igen, ezért idézem itt is: a védőoltás Isten megoldása. „Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek és megjárják.” (Példabeszédek 27, 12) Ennyire egyszerű az egész. Segíts magadon és Isten is megsegít. Ő mindenkit szeret, tanítják, de nekünk könnyebb, ha magunk is teszünk, és nem csak az égi mannát várjuk. A Hit Pajzsa díjjal kitüntetett kolozsvári-farkaslaki, Márton Áron felszentelte Jakab Gábor atya idézi Einsteint: „A tudományból az első korty: ateizmus, de a pohár alján ott van Isten!” Egészségünkre! Fenékig!