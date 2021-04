A vészhelyzeti bizottság szombati döntése értelmében Barátoson azok a rendelkezések lépnek életbe, amelyek a négy ezreléket meghaladó közigazgatási egységekre vonatkoznak. A határozat ugyanakkor kitér még Réty, Maksa, valamint Lemhény községekre, ezek esetében ugyanis a fertőzöttségi mutató meghaladta a három ezreléket, így itt is korlátozásokat vezetnek be, egyebek mellett az este tíztől hajnali öt óráig érvényes kijárási tilalmat a hét minden napján. A közigazgatási igazgatóság legutóbbi (pénteken közzétett) összesítésével összevetve Rétyen nem történt változás, szombaton továbbra is 3,88 ezreléken állt a mutató. Maksa viszont az egy nappal korábbi helyzethez képest nagyon megközelítette a négyezrelékes arányt, Lemhényben pedig már pénteken jelentős ugrást jegyeztek: 1,61 ezrelékről 3,23-ra.

Az igazgatóság pénteki adatai szerint a már említett községeken kívül Kommandón kedd óta nem volt változás, 8,36 ezrelék a fertőzöttségi arány, a második legmagasabb Sepsiszentgyörgyön (Kilyént és Szotyort is beleértve): 5,48 ezrelék. A megyeszékhelyen egyébként a hét folyamán folyamatos csökkenést jegyeztek. A pénteki összesítő továbbá öt 4 ezrelék fölötti fertőzöttségi arányt mutató községről számolt be. A fertőzöttségi mutató csökkenő sorrendjében ezek a következők: Uzon, Kézdialmás, Sepsikőröspatak, Illyefalva és Árkos. Uzont leszámítva, ahol csökkenést jelentettek, a többi községben az arányok stagnálnak. Továbbá az eddig említett közigazgatási egységeken kívül három feletti a fertőzöttségi arány Kovásznán, Nagyborosnyón és Hidvégen.

Pénteken továbbra is Bardoc, Esztelnek és Gelence községek voltak azok, ahol egyetlen fertőzést sem jegyeztek.