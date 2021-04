Kilenc fertőzött Illyefalván

Péntek reggeltől két hétig Illyefalva községben is korábban zárnak a kereskedelmi egységek (pénteken, szombaton és vasárnap 18 órakor), ugyanezeken a napokon este nyolctól hajnali ötig tartó kijárási tilalom van érvényben. A közegészségügyi igazgatóság múlt heti összesítői szerint a községben kedden lépte át az újabb korlátozásokat hozó négy ezreléket a fertőzöttségi mutató. Fodor Imre polgármester lapunkat arról tájékoztatta, hogy összesen kilenc aktív esetről tudnak, a fertőzöttek kivétel nélkül jó állapotban vannak. A korlátozások érvényesek a Benedek-mezői lakóövezetre is, mely közigazgatásilag a községhez tartozik.

Illyefalva községben egy héttel ezelőtt lépte át a három ezreléket a 14 napra számolt fertőzöttségi arány, majd rá egy napra 4,35-re ugrott, és pénteken még mindig ezen a szinten állt. Fodor Imre polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, a község lakossága kevéssel haladja meg a kétezret, így mint minden más kisebb közigazgatási egységben, náluk is magasabb mutatókban ütközik ki az alacsony esetszám. Hozzátette, a község minden településén vannak fertőzöttek, pénteken összesen kilenc aktív esetről volt tudomásuk. Az elmúlt időszakban egy idős hölgy szorult csak kórházi ellátásra, de időközben őt is hazaengedték. A többi fertőzött otthonában gyógyul, a fertőzésgyanúsak közül is többen a napokban már kikerülnek a házi elkülönítésből. Az igazolt betegek állapota pénteken kielégítő volt. A polgármester elmondta, hogy a járvánnyal összefüggésben egy haláleset történt korábban a községben. Fodor Imre ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a járványmutatók alkalmazását esetükben az is befolyásolja, hogy a községben működő gyermekotthonban kéthetente rendszeresen végeznek szűrőteszteket, és volt rá példa, hogy fertőzötteket azonosítottak, és ez megemelte a községszintű mutatót. A járvány alakulásához az is hozzájárul, hogy többen Sepsiszentgyörgyön vagy távolabb dolgoznak, így mindig fennáll a veszély, hogy máshol fertőződnek meg, főképp, ha munkájuk során sok emberrel kerülnek kapcsolatba.

A polgármester szerint a megyei vészhelyzeti bizottság döntésének eleget tettek, polgármesteri rendelettel bevezette a kereskedelmi egységek korlátozott nyitvatartási programját, illetve szintén e három napon Illyefalván, valamint a közigazgatásilag hozzárendelt Sepsiszentgykirályban, valamint Aldobolyban a kijárási tilalom este tíz helyett két órával korábban, nyolctól érvényes. Fontos tudni, hogy a korlátozások a Benedek-mező közelében található lakótelepen élőkre is érvényesek, ugyanis ez is Illyefalva közigazgatási területén található. Fodor Imre szerint a korlátozásokat komolyan kell venni, erre kérte a lakosokat, „sajnos, a járvány nem vicc”.