Könyv a kézdiszéki kisállattartás történetéről

Salamon Ferenc nyugalmazott magyartanár, helytörténész A kézdiszéki kisállattartás történetéből című könyvét mutatták be csütörtök este a kézdivásárhelyi Erzsébet Teremben. A szerzővel dr. Constantinescu Herman állatorvos, a Columba Egyesület titkára beszélgetett.

A rendezvényt a Csiszár Dénes Tanműhely és a Praetoria Egyesület szervezte, házigazdaként pedig Taierling Péter Ferenc, az előbbi két egyesület vezetője köszöntötte a résztvevőket, köztük a Columba Galamb-, Szárnyas- és Kisállattenyésztők Egyesületének tagjait, valamint kisállattartókat.

A 110 oldalas könyv a sepsiszentgyörgyi T3 Kiadó gondozásában jelent meg 2020-ban, de a világjárvány miatt csak most sikerült bemutatni. Szerkesztője Tulit Ilona nyugalmazott magyartanár. A kötet lényegében a 2007-ben megjelent füzetecske (A kisállattenyésztés története Kézdiszéken a kezdetektől napjainkig) bővített kiadása, kibővítve az azóta eltelt tizenhárom esztendő egyesületi tevékenységének számbavételével, gazdag képanyaggal illusztrálva.

Salamon azt hangsúlyozta ki, hogy szerzőként ugyan ő szerepel a könyv borítóján, de ez egy közös munka eredménye, nem születhetett volna meg Domokos József, Szabó Károly, Tankó Lajos és dr. Constantinescu Herman messzemenő támogatása nélkül. „A Columba Egyesület tevékenysége – a nagy vezető elődök álmát valóra váltva – meghatározó jellegűvé vált a Kárpát-medencei kisállattartás vérkeringésében. Közvetkezésképpen a Columba jelenlegi történetét tárgyalni lehetetlenség és képtelenség a Kárpát-medencei (és általában az európai) kisállattartás figyelembevétele nélkül” – hangsúlyozta Salamon Ferenc, aki torjai portáján maga is kis­állattartással foglalkozik – „az állatokat szeretni kell”. Miután válaszolt beszélgetőpartnere kérdéseire, a szerző dedikált, az egyesületi tagok tiszteletpéldányt kaptak. Salamon Ferenc azt is elárulta, hogy előkészületben van Művelődéstörténeti barangolás Háromszéken című kötete is.