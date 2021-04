Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Magyarhermányban és Kisbaconban, szerdán Szárazajtán és Uzonkafürdőn gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, a gumiabroncsokat, és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyör­gyön szerdán 9–14 óráig a Templom utcai 38-as tömbháznál és a környéken szünetel az áramszolgáltatás.

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS. Kézdivásárhelyen a 44-es Udvartér 1. szám alatti Erzsébet Teremben szerdán 17 órától György Ervin, az APIA kifizetési ügynökség igazgatóhelyettese bemutatja a 2021-es támogatási rendszert.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

ILLETÉKFIZETÉS. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Sepsiszentgyörgy, Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni.

Az Irodalmi Jelen humoreszkpályázata

„A humoreszk sajátossága a karcolatszerű, rövid terjedelem és az ennek megfelelő, fő vonásokra redukált kidolgozás, valamint a könnyed, kedélyesen derűs hangulatú humor. A 19. századi, klasszikusnak nevezett válfajára az anekdotikus elemek a jellemzőek. A XX. század első évtizedeiben a műfaj egyre népszerűbbé vált, az újságírás és a kabarépódium jellemző formáinak egyike lett. A modern humoreszk a századforduló idején alakult ki; könnyed groteszkség, a nyelvi humor hangsúlyozottabb jellege és az anekdotikus hangnem hiánya jellemzi.” (Kulturális Enciklopédia − enciklopedia.fazekas.hu/) A műfaj egyik csúcsa Karinthy Frigyes 1912-ben megjelent Görbe tükör című kötete. A pályázatra egyaránt várják a klasszikusabb, anekdotikus megközelítésű, a Karinthyt követő vagy a teljesen egyedi technikákat alkalmazó alkotásokat.

A humor: mosoly könnyek között című pályázat leadási határideje: szeptember 15. A pályamunkák jeligések, és jeligével felkerülnek az azonos című pályázati blokkba, ahol bárki szavazhat rájuk. A pályaműveket doc vagy docx formátumban e-mailen kell elküldeni a következő forma szerint: jelige, cím, szöveg (terjedelme nem haladhatja meg a 10 ezer leütést szóközzel együtt). A pályázati anyagot az ij@irodalmijelen.hu e-mail-címre várják. A művek elbírálását a szerkesztőség tagjaiból álló zsűri végzi. Díjak: I. díj 100 ezer Ft., II. díj 75 ezer Ft., III. díj 50 ezer Ft.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklám­irodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától csendes szentségimádási órát tartanak az esti szentmise előtt.

FRANZ KETT LELKIGYAKORLAT- ÉS PEDAGÓGIAKÉPZÉS lesz Kézdi­vásárhelyen május 3–7. között naponta 15–20 óráig Nagy Enikő Kriszta mallersdorfi ferences nővér vezetésével. Téma: Bennünk lévő istenképek. „Egy istenarc van eltemetve bennem…” További információk a 0742 698 166-os telefonszámon vagy a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Erdély napórái – A napórás sorozat 30. része folytatja Udvarhelyszék napóráinak bemutatását. Székelykeresztúron (Fiatfalva) az unitárius templomon található egy nagyon pontos napóra, Homoródkeményfalván pedig egy eredeti, egyedi napóra van egy magánház falán. Székelyderzsen egy nagyon régi, Kénoson pedig egy nemrég felújított napórát láthatunk a templom tornyán. ♦ A Nagybánya Tájképfestő Telep 25 éve – 1996-ban Véső Ágoston nagybányai Munkácsy-díjas képzőművész a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület támogatásával az egykori szabad festőiskola szellemiségét folytató, nyári tájképfestő telepet hozott létre. ♦ Út, Igazság, Élet – Az erdélyi közbeszédben és a sajtóban hagyományosan a „történelmi magyar egyházak” közé sorolják a római katolikust is. Történeti nézőpontból ennek kétségkívül érvényes oka volt, van. Az idő azonban úgy forog, hogy észre kell vennünk, ez a „magyar egyház” megfogalmazás lényegében idegen a katolicizmustól, hiszen maga a katholikosz szó egyetemest jelent. A kétrészes film olyan közösségeket mutat be, amelyek a Kárpát-kanyar ölében megbúvó katolikus egyházmegyékben a legkevésbé sem magyarok, de még csak nem is románok, hanem szlovákok, németek, bolgárok, krasovánok (horvátok) stb.

Erdély TV. Ma 21.30-tól: Élet az Oscar-díj után – Idén rendhagyó módon szervezik meg az Oscar-gálát, a díjátadó műsor fő színtere a hollywoodi Dolby Színház lesz, de más helyszínek is bekapcsolódnak majd a közvetítés során. Sokan ma is izgatottan várják a gálát, mások borítékolhatónak mondják a díjazottakat. Mit jelent ez a díj? Milyen szakmai fokmérő a filmes szakemberek számára? Milyen a szakmai élet egy ilyen elismerés után? Az Oscar-díjról lesz szó az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp című műsorában.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.