A Királypingvinek Jégkorong Klub 18 év alatti csapata az első tornához hasonlóan a másodikat is egy győzelemmel és két vereséggel zárta. Az április 16. és 18. között a megyeszékhelyi Sepsi Aréna melletti fedett műjégpályán rendezett mérkőzések után a bajnokságot továbbra is a százszázalékos Csíkszeredai ISK vezeti, míg a második helyet a Gyergyószentmiklósi ISK foglalja el.

Első nap a sepsiszentyörgyi gárda a hibátlan csíki csapattal nézett farkasszemet. A házigazdák az első két harmadban felvették a versenyt Hargita megyei ellenfelükkel. Az első játékrészben kétgólos előnyre tettek szert a vendégek, a háromszéki együttes első gólját Solymosi Tamás jegyezte. A második felvonásban Kernászt Máté faragott a Királypingvinek hátrányából, majd nem sokkal később Solymosi egyenlített. A folytatásban a csíki gárda háromszor is eredményes volt, így megnyugtató vezetés tudatában vonulhatott szünetre. Az utolsó harmadban a hazai együttes teljesen összeomlott, ezt kihasználva a Csíkszeredai ISK tizenhárom gólt szerzett, végül 19–3 arányban győzött.

Második nap rangadót vívott a Királypingvinek, az első játékrészben Maxim Secrieri góljával jutott előnyhöz a házigazda, majd a második felvonásban Fülöp Norbert is betalált, azonban a Gyergyó ledolgozta kétgólos hátrányát. A harmadik harmadban Fülöp újra vezetést szerzett a háromszéki csapatnak, amelyre ismét érkezett válasz a Hargita megyei együttes részéről, így következhetett a hosszabbítás. A ráadásban nem születt újabb gól, a büntetőpárbajban pedig a Gyergyószentmiklósi ISK bizonyult jobbnak egy találattal (3–4). A Királypingvinek harmadik nap a gyengébb játékerőt képviselő Suceavai VSK ellen léptek jégre. A sepsiszentgyörgyi gárda az első játékrészben két, a másodikban egy és a harmadikban is egy gólt szerzett, míg moldvai ellenfele az utolsó harmadban szerezte meg a szépítő találatot (4–1).

„Nem volt könnyű ezt a tornát megszervezni ebben az időszakban, azonban úgy gondolom, hogy jól sikerült. A mérkőzéseket nézve azt gondolom, hogy kaptunk hideget és meleget is, viszont nem sikerült borítani a papírformát. A csíki csapattal az első két harmadban felvettük a harcot, majd összeomlottunk, a vége pedig nagyon csúnya lett. A gyergyói együttestől hosszabbítás és büntetők után kaptunk ki. A rendes játékidőben három kapuvasat is ütöttünk, majd a ráadásban egy emberelőnyt nem sikerült kihasználni. Nem éltünk a lehetőségekkel, így az első tornához hasonlóan, a másodikon is alulmaradtunk. Suceava ellen küszködtünk, felvettük a játékstílusukat, ritmusukat, ám mindezek ellenére nem forgott veszélyben a győzelmünk, amely akár nagyobb arányú is lehetett volna. A játékosokat mentálisan kell fejlesztenünk, el kell higgyék, hogy bárkivel fel tudják venni a versenyt” – nyilatkozta Kernászt Huba, a Királypingvinek elnöke, aki hozzátette, hogy péntektől vasárnapig Gyergyószentmiklós ad otthont a bajnokság harmadik, utolsó tornájának.

Eredmények, 2. torna: Csíkszeredai ISK–Királypingvinek 19–3, Gyergyószentmiklósi ISK–Suceavai VSK 8–2, Suceavai VSK–Csíkszeredai ISK 2–13, Királypingvinek–Gyergyószentmiklósi ISK 3–4, Csíkszeredai ISK–Gyergyószentmiklósi ISK 6–3, Suceavai VSK–Királypingvinek 1–4. (miska)