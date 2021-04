Zöld út a traktoroknak

A honatya elmondta: még a tavalyi parlamenti választások előtt szembesültek ezzel a problémával. A pályázatok megírásánál a gazdákat figyelmeztették: gondok merülhetnek fel az uniós környezetszennyezési normáknak meg nem felelő traktorok forgalomba írásával – de az érdekeltek bíztak abban, hogy kedvezően alakulhat a törzskönyvezési eljárás. A gazdatársadalom kérésére kezdték keresni a megoldást. Benedek Zakariás képviselő jogszabálytervezetet készített a helyzet orvoslására. Ez életbe is lépett, hat hónapot szabva meg a normáknak meg nem felelő traktorok Romániai Autójegyzéknél (RAR) történő ügyintézésére. Az alkalmazására azonban nem kerülhetett sor, újabb módosításokat kellett hozni. Így született meg és lépett hatályba az RMDSZ-es képviselők, Benedek Zakariás, Könczei Csaba és Gál Károly közös munkájának eredményeként az a törvényes keret, melynek értelmében április 16-tól a 2020. április 30-ig vásárolt, nem eurokonform traktorok törzskönyvezhetőek – mondta Könczei. Azt is hangsúlyozta: értelmezésében a fent említett traktorok törzskönyvezésének nincs határideje. A törzskönyv birtokában a traktorok jogszerűen kaphatnak „sárga számtáblát”, ami a kibocsátó közigazgatási egység területén való közlekedésre jogosít fel, műszakivizsga-bizonylatot, biztosítás is köthető a járművekre. A közutakon való közlekedéshez mindemellett szükség van megfelelő kategóriás hajtási jogosítványra, a közutakon érvényes szabályok szigorú betartására is – figyelmeztetett Könczei.

Időközben a RAR-állomásokat átiratban értesítette Radian Iufa vezérigazgató az eljárásról. Eszerint a beíratási előírások szabályai alól kivételt képeznek a T kategóriába tartozó (a RAR omologizációs és törzskönyvkibocsátási szabályzata értelmében a T kategóriába tartoznak a mező- vagy erdőgazdálkodásban használt traktorok – szerk. megj.), 37–100 kW teljesítményű (az 1 kW = 1,34 lóerős átváltás szerint az 50–136 lóerős traktorok jöhetnek szóba – szerk. megj.), 2020. április 30-ig vásárolt traktorok. Esetükben a törzskönyv kibocsátható, ha az illető járművek azonosíthatóak és műszakilag megfelelnek az előírásoknak. A vezérigazgató azt is közölte: bátorítja, hogy a törzskönyvkibocsátást megelőző tevékenységeket az igénylő székhelyén, a traktorok állomáshelyén végezzék el.

Háromszéken nagy volt az érdeklődés a Pro Economica Alapítvány által kiírt pályázat segítségével megvásárolható traktorok iránt. Főként Belarus, Farmtrac, Arbos, Solis márkájú, széles skálán mozgó teljesítményű és felszereltségű traktorokra pályáztak a gazdák. Nagy István falugazdász elmondta, Nagybacon községben 30 új traktor került a portákra. Kiss Gusztáv zágoni polgármester szerint a községben tíz Belarus traktort vásároltak támogatással. Barátoson is közel tíz új traktorral gyarapodott az erőgépállomány – tudtuk meg Tánczos Szabolcs polgármestertől.