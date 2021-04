Berszán László érdeklődésünkre elmondta: a kora tavaszi, jelentős mennyiségű hó súlya alatt tucatnyi gyümölcsfa tört ki a pap- és a kántori lak kertjében. A megmaradt példányok is idősek, elhanyagoltak, így szükségesnek látta a felújítást, fiatalítást. Ezért felhívással fordult a presbitérium felé, s Kis József volt az egyedüli, aki reagált a gyümölcsös felújításának kérdésére. Megszervezte az adományozás folyamatát – mondta a lelkész.

A gyümölcsös felújításában az SZGE szakembere segített, betartva a szakszerű telepítési munkálat lépéseit – az alábbiak útmutatást is jelenthetnek gyümölcsfacsemeték ültetéséhez. (Az ültetés szempontjából az utolsó napok telnek, de még mindig lehet telepíteni a szabályok betartásával. Ugyanígy metszeni is lehet – de nem drasztikusan! –, mivel a hideg tavasz késleltette a vegetáció beindulását, a rügyezést – szerk. megj.)

A csemetéket néhány nappal korábban szerezték be, a tároláshoz vermelték a gyümölcsfákat – ez fontos lépés, így kerülhető el, hogy kiszáradjon a zsenge gyökérzet. Első lépésként a terepen meglévő, nem kívánt idős gyümölcsfákat, magoncokat (magról nőtt vadhajtások) távolították el. Ezt követően kijelölték a gyümölcsfák helyét.

A távolságok megszabásánál figyelembe vették, hogy a csemeték egy része vadalanyra, másik része M8-as alanyra volt oltva. Mivel a vadalanyos csemeték méretesebb fákká fognak fejlődni, nagyobb teret hagytak növekedésüknek. A vadalanyra oltott gyümölcsfák lassabban nőnek, később fordulnak termőre, de élettartamuk jóval meghaladja az M8 alanyra oltottakét – hangzott el. 50–50 cm átmérőjű, 50 cm mély gödröket ástak. Az ásáskor derült ki, a kert egy részén a talajvíz nagyon magasan van, így ezt a szempontot is figyelembe kellett venni a gödrökbe kerülő gyümölcsfafajok meghatározásánál. A gödrök aljába érett istállótrágya került, erre termőföld. A csemetéket is előkészítették az ültetésre, szükség szerint metszve meg a gyökérzetet. Fontos, a csemeték figyelmes elföldelése után, mivel nagyon nedves talaj került a gyökerekre, csak enyhén tömörítették a földet, inkább a gödrök szélén, alig nyúlva a gyökerek körüli részekhez. Végül sor került az első, koronaalakító metszésre is. Később tartócövekek kerülnek a gyümölcsfák mellé, ezek a kötözés által támaszt nyújtanak a fiatal oltványoknak, de védelmet jelenthetnek a kaszálás során is.