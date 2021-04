Koalíciós válság: nem jutottak egyezségre

Négyórás megbeszélés után sem jutottak közös nevezőre a kormánykoalíciós pártok tegnap, ezért holnap délután újra összeülnek – jelentette be tegnap este Dan Barna miniszterelnök-helyettes, az MRSZ–PLUS elnöke. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a tárgyalás rendkívül konstruktív volt, és bízik benne, hogy megtalálják a megoldást, mert felvállaltak egy kormányprogramot, és nem engedhetnek meg maguknak egy nagyobb feszültséget vagy politikai válságot.

Florin Cîțu kormányfő azt hangsúlyozta, hogy Romániának kormányzásra van szüksége, és a legjobb opció erre a jelenlegi koalíció. Hozzátette: várja az MRSZ–PLUS jelöltjét az egészségügyi minisztérium élére minél gyorsabban, mert ez a tárca van a járvány elleni küzdelem élén. A kormánykoalíció vezetői azért ültek össze tegnap délután, hogy megvitassák az egészségügyi miniszter leváltásával előállt helyzetet. Előzőleg a Nemzeti Liberális Párt (NLP) végrehajtó bizottsága is ülésezett, kijövet pedig Ludovic Orban pártelnök leszögezte, hogy Florin Cîțu miniszterelnök továbbra is élvezi a párt teljes támogatását, a kormány politikai szerkezetének megváltoztatása nem merül fel.

Előzőleg Orban kifejezte meggyőződését, hogy nincs válság a kormánykoalícióban, és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ), illetve a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) fúziójából létrejött MRSZ–PLUS csak „érzelmi reakcióként” jelentette be egészségügyi miniszterük, Vlad Voiculescu leváltása után, hogy megvonta a bizalmat Cîțutól, akit az NLP jelölt a kormány élére. „Mi nem játszadozunk Romániával. Azt javasoljuk: tegyük félre, ami elválaszt, és összpontosítsunk a jó kormányzásra” – mondta a legnagyobb kormánypárt elnöke. Újságírói kérdésre – hogy mi történik a leváltott társukkal szolidarizáló, a kormányfőt bíráló MRSZ–PLUS-os miniszterekkel – Orban kijelentette: nincs helye a kormányban olyan miniszternek, aki minisztertársát vagy főleg a kormányfőt támadja, a kormánynak akkor is összetartó csapatként kell működnie, ha koalíciós kormányról van szó.

Az újságírók a miniszterelnököt is megpróbálták reagáltatni arra, hogy Cătălin Drulă közlekedési miniszter „politikai élőhalottnak” nevezte őt, miután az MRSZ–PLUS megvonta tőle a bizalmat, de Cîțu csak annyit mondott: ő tetteik, nem szavaik alapján értékeli a miniszterek teljesítményét.

Az NLP vezetése a politikai konfliktus kirobbanása óta kitart azon – az RMDSZ által is osztott – álláspontja mellett, hogy a kormányfő alkotmányos joga bármelyik kormánytag visszahívása. Az MRSZ–PLUS viszont úgy értékeli, hogy a koalíciót különböző súlyú, de egyenlő jogú partnerek alkotják, és egy új koalíciós egyezményt követel, amely a kormány átalakítását koalíciós jóváhagyáshoz kötné. A mostani koalíciós válság azt követően alakult ki, hogy a kormányfő a koalíciós partner hozzájárulása nélkül váltotta le az MRSZ–PLUS által jelölt egészségügyi minisztert, miután a tárca előző napon tudta nélkül módosította a települések vesztegzár alá helyezésének feltételeit. Az MRSZ–PLUS bejelentette, hogy megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől, és Cîțu nélkül akarja folytatni a koalíciós kormányzást. Az NLP és az RMDSZ azonban kitart Cîțu mellett, az ország érdekeit előtérbe helyező felelősségteljes hozzáállást szorgalmazza és nem sietett tárgyalóasztalhoz ülni az MRSZ–PLUS-szal. A koalíciós pártok rendes heti tanácskozására tegnap délután kerül sor.



Vádaskodások és cáfolatok

Közben egész nap egymást érték a vádaskodások és cáfolatok Vlad Voiculescu leváltott egészségügyi miniszter állításaival kapcsolatosan. A védelmi minisztérium közleményt adott ki, amelyben leszögezi, hogy a Központi Katonai Kórház által működtetett Ana Aslan Intézet területén található ROL 2 orvosi kezelőegységben (amely 2020 áprilisától COVID-kórházként működik) regisztrált összes halálesetet a hatályos jogszabályoknak megfelelően központosították és jelentették. Január 10-étől 82 halálesetet regisztráltak, amit „a lehető leggyorsabban ellenőrizhet bármelyik hatóság, amely hozzáfér az adatbázisokhoz” – írják. A Colentina Kórház azt közölte, hogy azért van „minimális” eltérés a két platform adatai között – az egyiken 727, a másikon 731 halálesettel szerepel az intézmény az elmúlt 13 hónap során –, mert különböző időben frissítettek. Voiculescu ugyanis azt állította, hogy a koronavírus-fertőzés következtében történt elhalálozásokat nem jelentették pontosan. Emiatt Andrei Baciu egészségügyi államtitkár bejelentette, hogy szakértői csoport fogja felülvizsgálni az új koronavírus-fertőzésben elhunyt személyekről szóló jelentéseket, és remélhetőleg a lehető legrövidebb időn belül tisztázni fogják a megválaszolatlan kérdéseket. Az adatokat tároló platformokról kijelentette: azokkal a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) foglalkozik, megmásíthatatlanok és a „legmagasabb szinten” kezelik őket. Az egészségügyi minisztériumban egyébként – az ideiglenes tárcavezetői tisztséget viselő Florin Cîţu kormányfő utasítására – már megkezdődtek az ellenőrzések, és annyit már ki is derítettek, hogy két külön dokumentumot is azonos iktatószámmal láttak el. Korábban a szaktárca azt közölte, hogy a minisztériumban nincs „olyan törvényesen létesített munkacsoport”, amely a járványügyi adatok napi jelentéseit vizsgálná, habár Voiculescu azt mondta, hogy öt tagjából négyet menesztettek.