Oltás autóból és háziorvosnál

Az első autós oltóközpontok várhatóan Bukarestben és Déván lesznek – jelentette be az oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke. Valeriu Gheorghiţă szerint az autós oltóközpontok napi négyszáz személyt olthatnak be, akiknek nincs szükségük előjegyzésre, csak be kell hajtaniuk a személyi igazolványukkal. Azt, hogy május 4-től a családorvosok is oltani fognak, az egészségügyi minisztérium közölte. Ott sincs szükség különösebb előkészületekre, csak jelezni kell az orvosnak az igényt.

Az elmúlt 24 órában egyébként 75 267 oltást adtak be Romániában, amiből 57 020 a Pfizer-BioNTech, 10 398 az Astra Zeneca, 7849 pedig a Moderna oltóanyaga volt. 49 062 személy az első, 26 205 pedig az emlékeztető oltást kapta meg, ezalatt 96 mellékhatást jelentettek.

A kampány kezdetétől már 2 675 872 személyt oltottak be, 1 631 109-en mindkét adagot megkapták, 1 044 763-an pedig csak az elsőt. Mindeddig összesen 12 987 mellékhatást jelentettek, ebből 139 még kivizsgálás tárgyát képezi. Az országos oltási térkép szerint április 19-én 190 ezer vakcina állt rendelkezésre (100 ezer Pfizer, 60 ezer Astra Zeneca és 30 ezer Moderna), és minden megyében voltak szabad helyek, miközben 200 ezer személy jelenik meg a várólistákon. Az oltakozási kedv Bukarestben a legnagyobb, ott azonban már nincsenek szabad helyek, ezért a fővárosiak a közeli megyék oltóközpontjaiba utaznak, ahol több ezer szabad hely van még (Dolj megyében 8000, Gorj megyében 7000, még a leginkább foglalt Szeben megyében is van 1000). Jelenleg 800 oltóközpont működik az országban.