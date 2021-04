Németh Zsolt telefonon nyilatkozva kiemelte: az európai konzervatívok frakciójához való csatlakozás fontos lépést jelent az európai jobboldalon belüli együttműködés kialakításának irányába az Európa Tanács fórumán belül. Szavai szerint a frakció meghatározó erejét mások mellett a brit Konzervatív Párt, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt, valamint két olasz párt, a Liga, valamint a Fratelli d’Italia tagsága jelenti. Elmondta azt is, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének munkájában részt vevő tagjai továbbra is az Európai Néppártban (EPP) tevékenykednek. A közgyűlés két legnagyobb frakciójában ez által adottak a magyar érdekek képviseletének jó feltételei. A közgyűlés magyar delegációjának vezetője arról is tájékoztatott, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tegnap a közgyűlés politikai bizottságának elnökévé választotta meg őt. Ezzel összefüggésben kiemelte: az elnöki pozíció betöltése azért is fontos, mert ez által Magyarország még sikeresebben tudja majd megvalósítani a május 21-től kezdődő, féléves Európa tanácsi elnöksége munkaprogramjának prioritásait.

A politikus közölte: az Európa Tanács magyar elnöksége a fél év során hangsúlyt kíván helyezni a nemzetek kulturális, jogi és történelmi hagyományainak tiszteletben tartásának erősítésére, a nemzeti kisebbségek védelmére, a családvédelemre, a vallások közötti párbeszéd előmozdítására, a mesterséges intelligencia okozta kihívásokra adható válaszokra, illetve a kiberbűnözés kezelésére, valamint a környezetvédelem kérdéseire egyaránt. „A magyar elnökség lehetőséget teremt arra is, hogy megmutassuk azt a gondolkodásmódot, azt az értékrendszert az európai színtéren, amit a magunkénak vallunk” – tette hozzá Németh Zsolt.