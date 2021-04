A magyarok harmadát beoltották

Müller Cecília tájékoztatása szerint az első oltást 3 266 425 embernek adták be, és 1 391 381-en a második oltást is megkapták. Folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra. Tegnap 68 400 Moderna vakcina érkezett, ma 248 040 adag Pfizer oltóanyagot várnak, a héten pedig további orosz és kínai vakcinaszállítmányok érkezése is várható. Az oltásoknak és a védelmi intézkedések fenntartásának köszönhetően javulnak a járványügyi adatok, vasárnap 2680 új fertőzöttet regisztráltak, s bár még magas, de csökken a kórházban ápoltak száma, akik jelenleg 8650-en vannak, közülük 1052-en szorulnak lélegeztetésre. Elmondta, hogy nemcsak a kórházi oltópontokon, szakrendelőkben és a háziorvosoknál, hanem a honvédségi oltóbuszokon is oltanak. Utóbbiak Tolna megye kistelepülésein folytatják a munkát. Müller Cecília az óvodák és az általános iskolák tegnapi nyitásával kapcsolatban elmondta, ahol kérték, a honvédség mindenhol elvégezte a fertőtlenítést. Beszámolt arról, hogy a hétvégén lezárult a köznevelésben dolgozók harmadik körös oltási kampánya, és összességében 200 ezer pedagógus, óvodai és bölcsődei dolgozó kapott oltást. Müller Cecília szerint folyamatosan nő az oltást kérők száma, eddig 4 280 000-en regisztráltak.