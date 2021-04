Ezerötszáz facsemetét telepítettek

Bereczki Kinga, a HKA ügyvezetője tegnap arról számolt be, 125 résztvevő közreműködésével – akik közül a legifjabb mindössze két és fél éves volt – 1500 tölgy-, juhar-, valamint vadcseresznye-csemetét ültettek el az őrkői bánya alatt. A telepítést megelőzően tíz zsák szemetet gyűjtöttek össze az érintett területről, ezt a Tega köztisztasági vállalat el is szállította a helyszínről. Bereczki Barna erdőmérnök útmutatása nyomán kis csoportokban láttak munkához: a nagyok ástak, ültettek, a kicsik vizet hordtak és öntözték a facsemetéket. A szükséges vízmennyiséget az önkormányzat biztosította – derült ki a tájékoztatóból.

Az ültetés kapcsán Bereczki Kinga arról is beszámolt, a munkálatok idején a feléjük tartó motorosokat vissza kellett téríteniük, „ez komoly problémát jelentett” – fogalmazott. A beültetett területet sánccal védik, így szekerekkel nem, viszont négykerekű járgányokkal és terepmotorokkal megközelíthető, éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy akik arra járnak, legyenek tekintettel a cseperedő csemetékre, kerüljék ki a területet. Az önkormányzat egyébként figyelmeztető táblákat helyez ki, ám addig is fontos, hogy ügyeljünk a csemetékre – szögezik le a közleményben. A facsemeték telepítése a napokban is folytatódik, fizetett munkaerő bevonásával további 3500-at ültetnek ki.