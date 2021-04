A prefektusi hivatal által közzétett határozat értelmében mivel Mikóújfaluban elérte a 4,46 ezreléket a fertőzöttségi mutató, a következő két hétben pénteken, szombaton és vasárnap a kereskedelmi egységek korábban, 18 órakor zárnak, illetve az éjszakai kijárási tilalom már 20 órától érvénybe lép az eddigi 22 óra helyett. Demeter Ferenc polgármester a Facebookon is felhívta a figyelmet az új helyzetre. Bejegyzésében a fentebb említett szigorítások mellett azt is megemlíti, hogy a vendéglátóhelyek csak a teraszokon fogadhatják a vendégeket, végül felkéri falusfeleit, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, mivel csak így csökkenthető az esetek száma, és gyógyulást kívánt a kórral küzdőknek.

A vészhelyzeti bizottság tegnapi határozata ugyanakkor további három községről is rendelkezik, ahol a mutató meghaladta a három ezreléket. Ezek Gidófalva, Kökös, Hidvég és Dálnok. A vonatkozó kormányrendelet értelmében ilyen esetben az érintett helységekben az éttermek, kávézók, bárok csak a szabadtéri teraszokon fogadhatnak vendégeket, a távolságtartási szabályok betartásával, és azzal a feltétellel, hogy egy asztalnál legtöbb hat személy foglalhat helyet. Emellett a szállásadóhelyek vendéglátó egységei csak az ott lakókat szolgálhatják ki, szintén az óvintézkedések betartásával.

A közegészségügyi igaz­gatóság napi összesítése alapján Háromszéken két községben jegyeztek hét ezrelék feletti fertőzöttséget. Kommandón, noha napok óta javul a helyzet, de még mindig 7,31 ezreléken áll a mutató, Barátoson viszont tovább romlott, a szombati 6,36 ezrelékes szintről 7,06-re ugorva. Ezeken kívül csak Sepsiszentgyörgyön öt ezrelék feletti a fertőzöttségi mutató, de ez is folyamatosan csökkent az elmúlt napokban. Négy ezrelék felettit a már említett Mikóújfalun kívül tegnap Sepsikőröspatak, valamint Uzon község esetében jegyeztek. Mindkét közigazgatási egység esetében mérséklődés figyelhető meg, Uzon múlt héten még vészesen közelített a hat ezrelékhez. Bővült viszont a három ezrelék feletti fertőzöttséget mutató közigazgatási egységek száma, összesen kilenc került ebbe a helyzetbe, mind községek. A vészhelyzeti bizottság tegnapi határozatában szereplőkön kívül az igazgatósági összesítőben Maksa, Kézdialmás, Illyefalva, Réty és Árkos van még feltüntetve. Lényeges ugyanakkor, hogy Árkos és Illyefalva községben számottevő csökkenés történt az elmúlt napokban, Rétyen pedig stagnál a mutató. Változást jegyeztek ugyanakkor a fertőzésmentes községek között, ez alkalommal Bereck, Esztelnek és Nagypatak szerepel nulla aránnyal.