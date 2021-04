Zárható szemétgyűjtők Kézdivásárhelyen

Azt is elmondta, hogy a visszajelzések szerint a lakosság pozitívan fogadta a hulladékgazdálkodással foglalkozó cég által végzett beruházásokat, ellenben a guberálók kevésbé örülnek neki. A Gosp-Com Kft. igazgatója azt is elmondta, hogy idén még öt zárható, teljesen zárt szigetet alakítanának ki a Petőfi Sándor utcában, a sportfogadó iroda mögött, ugyanakkor hasonló kerül a Szabó Jenő, Építők és a Szabadság utcába is. A kukázók a közelmúltban az Ady negyedben, a Margaréta utcában feszítették fel az egyik szemétgyűjtő sziget ajtaját, hogy be tudjanak hatolni a kukákhoz. „Előfordul, hogy az egyébként jól működő zárrendszert megrongálják, kárt tesznek abban, arra is volt példa, hogy a szerkezet akkumulátorát is ellopták. Városszerte összesen negyven szigetünk van, ebből 22 valamilyen módon be van zárva, vagy dróthálós kerítéssel körbekerített, tíz azonban olyan környéken található, ahol ezeket bezárni lehetetlen” – fejtette ki Zonda Balázs.