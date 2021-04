Tanácshatározatokat vont vissza Bölön

Bölön képviselő-testülete legutóbbi ülésén négy tanácshatározatot vont vissza a kormánymegbízotti hivatal felszólítására, valamint hatályon kívül helyezte egy idén elfogadott határozat egyik cikkelyét is.

A tanácstagok január 29-i ülésükön döntöttek úgy, hogy a község tulajdonában levő ingatlanokat adnak bérbe vállalkozóknak. Egy kinetoterápia és masszázskabinet számára 25 négyzetméteres, fogászati rendelő számára tíz négyzetméteres, virág- és ajándékbolt számára húsz négyzetméteres, egy javítóműhely létrehozására szintén húsz négyzetméteres helyiséget kínáltak bérbe. A megállapodások 2–5 évre szóltak volna, a liciten minden esetben négyzetméterenként ötlejes kezdőértéket szabtak meg. A prefektúra véleménye szerint a bölöniek nem jártak el helyesen, ugyanis eljárásukkal nem tartották be a köz- és önkormányzati magántulajdonokban levő ingatlanok bérbeadására vonatkozó előírásokat.

A kormánymegbízotti hivatal szintén kifogással élt a hulladékelszállítási díj beszedéséről rendelkező tanácsi határozat egyik cikkelye miatt is. A hivatalnak azért kellett ezt a határozatát meghoznia, mert a község háztartásainak nyolcvan százaléka nem kötött hulladékelszállítási szerződést a Tega Rt.-vel, ezért a közszolgáltató az önkormányzatnak számlázza ki azt, a községháza pedig adóként hajtja be ennek ellenértékét a lakóktól. Csakhogy a tanács olyan cikkelyt is bevett a határozatba, amellyel megsértették a pénzügyi törvényt: mentesítették volna azon hetven év felettieket, akiknek nyugdíja nem éri el a nyolcszáz lejt, a 801–1000 lej közti jövedelemmel rendelkezőknek pedig a díj felét elengedték volna.