Csak a beoltott pedagógus tanítson?

Kiss Imre kifejtette, mindannyian felelősséggel tartozunk egymás iránt, fontos, hogy védjük magunkat a megbetegedéstől és másokat a megfertőződéstől, tartsuk be a járványügyi előírásokat és minél többen kérjük a védőoltást. Az mindenkinek a saját döntése, hogy él-e az immunizálás vakcina általi lehetőségével, de mindaddig, amíg nincs egységes szabály, hogy milyen társadalmi kategóriáknak, mely alkalmazotti köröknek kötelező a védőoltás felvétele, addig nem lehet a pedagógusoktól azt kérni, hogy oltassák be magukat, ha fizikai jelenléttel szeretnének tanítani. Bár ez járványügyi szempontból biztonságot jelentene, de nem méltányos, mert akkor a tanítók, tanárok is kérhetnék, hogy a diákok és a szüleik is legyenek beoltva – mondotta. Ez más ágazatokra is érvényes, nem lehet azt mondani, hogy csak az a bolti eladó dolgozhasson a szakmájában, aki be van oltva, persze, a munkáltató kérheti ezt az alkalmazottjaitól, miként ez már megtörtént több repülőtársaság esetében – mondotta.

Az oktatási minisztérium adatai szerint a tanügyi alkalmazottak fele kapta már meg a védőoltást, ez ellenben vonatkozik a kisegítő és nem didaktikai személyzetre is. Háromszéken a 2700 pedagógusból alig több mint nyolcszázan éltek ezzel a lehetőséggel.