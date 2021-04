Útjavítások, iskola- és óvodafelújítások

Jelenleg több iskolában is folynak különféle munkálatok: a Plugor Sándor Művészeti Líceum egyik épületének külsején, a Mihai Viteazul Líceum bentlakásában és dísztermében, a Székely Mikó Kollégiumnak pedig a tetőzetén dolgoznak.

Folyamatban a Rózsa utca korszerűsítése is, eddig a vízszerelőké volt a terep, következnek a gázszerelők és az utászok. A közeljövőben az 1918. december 1. út belső, a villanyrendőrtől a Szentgyörgy térig (a Sugás Áruházig) terjedő szakaszának felújítását kezdik el, lehetőleg sávonkénti útlezárással. Ezen a részen a közmű- és gázvezetékek cseréje már megtörtént, az utcai világítás korszerűsítését (a régi betonoszlopok cseréjét) azonban most fogják elvégezni. A polgármester néhány nemrég befejezett munkáról is beszámolt: befödték az Aréna mögötti teniszpályákat, elkészültek a személyi nyilvántartó hivatal felújításával és megvan a szotyori ravatalozó is.