Az 1698-ban alapított és az angolok/britek legrégebbi sörfőzdéjének nyilvántartott Shepherd Neame 1990-ben az angliai csata 50. évfordulójára alkotta meg a Spitfire Amber Kentish Ale habos nedűjét, amely a legendás vasmadárról kapta a nevét. Megjelenése óta kasszasikerré vált, töretlen népszerűségét az évek alatt elnyert díjak is fémjelzik, ma pedig a Spitfire a gyár legnagyobb mennyiségben eladott söre.

A katonásan elegáns külsejű sör brit színekben pompázik, a kupakján pedig az angol légi­erő (RAF – Royal Air Force) kék-fehér-piros színekből összeálló felségjelét fedezzük fel. A ser­ital színe sötét borostyán, habja pedig kemény és tartós. Illata nagyon kellemes, amolyan cseresznyelikőrös, amitől roppant izgalmassá vált ez a félbarna sör. Emellett egy kis karamellt is éreztem benne... Íze fűszeres, komlós, amit remekül kiegészít a maláta. Keserű, de még így is itatta magát, és pechemre gyorsan el is fogyott! Minden egyes kortyát élveztem, és csak ajánlani tudom! Azért nem adtam hetesnél nagyobb jegyet neki, mert számomra túlzottan keserű volt, és ez nem az én ízvilágom, ám ahogy korábban is írtam, nekem nagyon ízlett.

Adatok: * származási hely: Anglia * ára: 7,99 lej * kiszerelése: üveg (500 ml) * alkoholtartalom: 4,5% * szárazanyag-tartalom: – * IBU: 36 * színe: sötét borostyán * összetevők: víz, árpamaláta, maltóz szörp, komló * típus: amber ale (félbarna sör) * a sör pontszáma: 7/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Wee hea­vy – skót sörtípus. Desszertsörként szokás emlegetni azon tulajdonságai miatt, hogy alapvetően édes és alkoholtartalma magas (5,5 és 9 százalék közötti). Általános szabály: a wee heavy azontúl, hogy erős, a színe sötét, az íze malátás, földes, füstös, nagyon kevés komlóaromával, és a szénsavassága is alacsony.