A munka csendje Illyefalván

Vidéknézőben a településen két dologra lehet figyelmes bárki: az egyik a világjárvány szülte kényszercsend, amikor az aggodalommal telt idősebbek lakásukba húzódnak a baj elől, a másik a munka csendje. Járvány ide, járvány oda, mindenütt van mozgás, lám-lám, csendben is lehet élni, mondták az illyefalviak, az állatnak ennie kell, a mező mindenkit vár, mert mindennek megvan a maga ideje.

Költségvetésre várva

– Nekünk tulajdonképpen az év most kezdődik – fogadott Fodor Imre polgármester –, várjuk a költségvetést. Bizonyára ebben az esztendőben is elegendő lesz az önkormányzat működtetésére, a többi pedig marad a községfejlesztésre.

– Mire lehet számítani?

– Idén szeretnénk megvalósítani egy régebbi tervünket. Gyalogospallót akarunk építeni az Illye patakán át, mert a főúton való közlekedés veszélyes a gyermekek számára. Az új átjáró mellett egy parkolót is kialakítunk. Mindkét munkálatra megvan a pénzünk. Maradva a híd témánál, kerek három esztendő alatt épült fel a nagy teherbírású híd az Olton, önkormányzatunknak sikerül kigazdálkodnia a munkálat önrészét, és a költségeket maradék nélkül ki tudtuk fizetni. Ebben az évben beindítjuk az illyefalvi ravatalozó építését is. Ez nemcsak egy kampányígéret volt, nagyon igényli a falu. Erre is megvan a pénzügyi keretünk. A területet a református egyházközség adja át nekünk építés céljára, jelenleg a főhatóság beleegyezésére várnak, ami szükséges az építési engedély kiváltásához.

Fodor Imre újfent hangsúlyozta, hogy jómaga és az önkormányzat tagjainak is feladata figyelni a települések lakóinak közhangulatára. Különösen fontos ez a járvány növekvő megszorításainak közepette.

Bármennyire lehangolóak a napok-hónapok, az egyházközségek lelkészei hivatásuk magaslatán állnak. Az illyefalvi református gyülekezetben lelkészcsere történt, új lelkipásztora, Lajos József megifjodott hangulatot hozott az eklézsiába. A sepsiszentkirályi unitárius gyülekezetnek jelenleg nincs lelkésze, a beszolgáló Buzogány Csoma István képviseli az egyházközséget, ahol javában folynak a műemlék templom restaurálási munkálatai.

Fodor Imre elmondta, hogy az önkormányzat készenlétben-várakozóban van, ugyanis uniós pályázatok meghirdetésére lehet számítani, s remélik, hogy azok lehetőséget teremtenek a kisebb településeknek az alapinfrastruktúra bővítésére (ivóvíz, kanálisrendszer és földgáz), ahol a községnek bőven volna még tennivalója. Szentkirályban ki kell építeniük a vízhálózatot, a községközpontban cserélni akarják a sok évvel ezelőtt lefektetett csöveket, és hasonló fejlesztésekre igényt fogalmazott meg Aldoboly lakossága is. Igyekezniük kell az utcák telekkönyveztetésével, ami feltétele a közművesítésnek, aszfaltozásnak.

Vidékszerte érezhetően megnőtt a földterületek ára – mondotta a polgármester. Figyelembe véve a Bákó felé tartó autópálya építését, a vidombáki repülőteret, avagy azt, hogy a vámoshídi vashíd helyett is új, nagy teherbírású átkelő épül, nem biztos, hogy éppen most kellene a földtulajdonosoknak túladniuk birtokaikon, melyek értéke rohamosan nő.

Értékteremtők

– Milyen a sepsiszentkirályi határ? – tettük fel a kérdést Kozma Tamás mezőgazdász-állattartónak, községi képviselőnek.

– Nem a legmegfelelőbb az időjárás és a talaj a tavaszi vetések elvégzésére – mondta. – Van, akinek sikerült elvetnie a zabot és az árpát, ottjártunkkor még csak egy személy ültetett pityókát a faluban. Kozma Tamásnak szarvasmarha- és juhállománya, lova van. Juhai jól teletek, a bárányos juhok már kinn vannak a gyepen, mert azokat fejni kell.

Szombaton hagyományos tavaszi nagytakarítás volt az egész faluban – tudtuk meg Kozma Tamástól. Jelen volt példaadóként Fodor István polgármester, Pál Csaba, Benkő Árpád községi képviselők.

– Több munkacsoport takarított faluhosszat, s idén kevesebb volt a szemét, mint tavaly – tájékoztatott Bagoly Zoltán.

A 2002-től egyre sikeresebben működő Illyefalvi Szarvasmarhatartók Egyesületének jelenleg negyvenhét tagja van. Eredményeikről-terveikről Benkő Árpádtól érdeklődtünk. Elmondta, hogy tavaly kukoricasilózót vásároltak, melyet az önköltségi árnál kevesebbért használhatnak az egyesület tagjai. Megépítettek egy 40 méter hosszú itatórendszert és egy juhfürösztőt. Ién folytatják az aldobolyi legelő takarítását, s feljavítására már elszórtak 24 tonna műtrágyát. Túl vannak már a bács- és pásztorválasztáson, s ha le­gelőszerződésüket meghosszabbítja az önkormányzat, tervükben van egy gabonaszárító beszerzése is.

Illyefalván néhány éve rakott fészket Adorjáni Balázs diplomás kertész szakember, a Pinus Siculus faiskola tulajdonosa. Vállalkozása gyümölcsfaoltványok, dísz- és fűszernövények nagybani termesztésével és árusításával foglalkozik. Fóliaház építését is tervezi, melyben fás növényeket és évelő virágokat szándékszik termeszteni.