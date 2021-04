Több helyen, több módon oltanak

Április 21-től a mobil oltóközpontoknál is elkezdődik a koronavírus elleni oltás – jelentette ki tegnap Valeriu Gheorghiţă. Az oltáskampány koordinátora szerint első körben 14 megyében indul be az immunizálásnak ez a módja, majd további megyéket is bevonnak. Egyelőre Arad, Bákó, Konstanca, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi és Szeben megyében lesznek mobil oltóközpontok, további hét megyében pedig mobil oltócsapatok segítik az immunizálást erre a célra kialakított helyiségekben. A mobil oltóközpontoknál „egyelőre” a Moderna koronavírus elleni vakcinájával oltanak, ezt ugyanis 30 napon át lehet 2–8 Celsius-fokos hőmérsékleten tárolni.