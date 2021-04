Kampány nélküli oltás

A román hatóságok pedig mindennel foglalkoznak, csak az oltás népszerűsítésével nem. Nincsen hatékony reklámkampány, közérthető tájékoztatás, a média összevissza beszél, riogat a veszélyekkel, mellékhatásokkal, vagy jajveszékel a telített kórházak miatt, de észszerű, szakszerű ismertetést alig hallani. Nem csoda hát, ha a népnek egyáltalán nem akaródzik kísérleti nyúllá válnia – mert sokan ezt gondolják. Falvakon, de városokban is panaszkodnak a családorvosok, hogy pácienseik nagy része mereven elutasítja az immunizációt, hatalmas a bizalmatlanság, már a súlyos betegeket is nehéz rábeszélni a kórházi beutalásra. Inkább vállalják a kockázatot, hisz rémhírek sora terjeng a kórházakról, lekötözött betegek, tűzesetek feketítik tovább az amúgy is sötét képet. És nincs olyan hivatalos fórum, amely megnyugtatóan, hitelesen oszlatni tudná a kételyeket, választ adna a felmerülő kérdésekre.

Pedig lenne ahonnan ötleteket meríteni, példát átörökíteni. Izrael, Nagy-Britannia már túl van lakossága felének a beoltásán, és valószínű, ott sem volt kisebb a kezdeti ellenállás. Hatékony reklámokkal, népszerűsítéssel sikerült meggyőzniük a kétkedőket, művészek, sztárok, neves közéleti személyiségek álltak az ügy mellé, és szépen lassan életük ismét közelít a normalitáshoz. De ne menjünk ilyen messzire, a szomszédos Magyarországon is jóval nagyobb az oltakozási kedv, mint minálunk, igaz, a csapból is ennek fontossága folyik. Romániában elvétve látni hivatalos reklámot, többnyire kevésbé meggyőző önkéntesek vállalják a feladatot, sokan alig érthető, amatőr módon, kizárólag a világhálón, és üzenetük nem is jut el mindenkihez. Úgy tűnik, az, hogy az államelnök vagy a kormányfő időnként elmondja, mennyire fontos beoltatnunk magunkat, egyáltalán nem elegendő, s mivel szavahihetőségük is egyre kisebb, sokakat inkább eltántorítanak.

Különböző hatóságok, bizottságok jöttek létre, van, amelyik a folyamat gördülékenységét biztosítja, az oltások elosztását, a központok működését, a regisztrációs platformot, és ez mindeddig többé-kevésbé jól teljesítette feladatát. A Stratégiai Kommunikációs Törzs adatokat összesít, korlátozásokat vezet be, ám jelen tudásunk szerint egyiknek sem tiszte a meggyőzés, népszerűsítés. Erről mintha teljesen megfeledkeztek volna azok, akik oly könnyedén dobálóznak a számokkal, a sok millió beoltottal és a nyitással.

Tegnap ismét szomorú rekordot mutatott fel Románia, 237-en hunytak el a koronavírus okozta betegségben, és ki tudja hányan még azért, mert a járvány miatt nem kaphattak megfelelő kezelést, orvosi ellátást. Jó lenne, ha a bukaresti hatalmasok végre ráébrednének, sokkal többre van szükség, hogy sikeres legyen a romániai oltáskampány, hogy ne nőjön tovább az áldozatok, a betegek száma, hogy visszakapjuk egykori életünket, a normalitást.