Korlátozná a prefektus a vadállatok etetését

Árpád-kori templom alapját is feltárták a feldobolyi református templomban, szépen ki is rakták a körvonalait ama teljes felújítási munkálat során, amely 2006-ban kezdődött és tavaly nyáron ért véget. A Nagyborosnyó községhez tartozó kis falu szeretett volna nagyobb avatóünnepséget tartani, ahova az egyházi és világi elöljárókat, más jeles vendégeket és a tatarozás támogatóit is meghívják, ám ez a koronavírus-járvány miatt elmaradt – a műemlék istenházát így hát minden felhajtás nélkül, csendben birtokba vették, és nagy örömmel használják.