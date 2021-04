Ma online megnyílik a XVII. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás, a Kárpát-medencei kézművesek ötévente megrendezett legnagyobb seregszemléje. A több mint másfél ezer népművészeti alkotást felvonultató tárlatnak a budapesti Hagyományok Háza ad otthont. A tárlat ötévente bemutatja az adott időszakban készült legmívesebb, legszebb népművészeti alkotásokat a Kárpát-medencéből. Idén 464 egyéni alkotó, 37 szakkör és 27, kifejezetten erre a pályázatra alakult alkotóközösség 1533 pályamunkáját válogatták be. A kiállításon tájegységi és tematikus blokkokban láthatók a szebbnél szebb lakástextilek, viseletek és mai ruhák, lábbelik, bútorok, ékszerek, konyhai eszközök, kerámiák, játékok, hangszerek és még számos használati és dísztárgy a Hagyományok Háza három szintjén és a Fő utca 6. szám alatti Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban. A pályázat kiírásában és megszervezésében a budapesti Hagyományok Házával a Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagszervezetei, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a szintén erdélyi Kallós Zoltán Alapítvány működött együtt. A kiállítás alkotóit díjazzák, a legnagyobb értékű elismerés a Gránátalma-díj, amelyet idén 35 alkotó kapott meg, emellett közel 150 arany-, ezüst- és bronzoklevelet ítéltek oda a legkiválóbb népművészeknek és alkotóközösségeknek. A Hagyományok Háza Facebook- és YouTube-csatornáján ma 18 órakor látható online kiállításmegnyitón köszöntőbeszédet mond Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató, Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója, Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, színpadra lép a Magyar Állami Népi Együttes.

Ökumenikus Közéleti Akadémia

Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia jelentkezőket vár harmadik évfolyamára. Április 30-ig 21−30 éves fia­talok jelentkezhetnek a tíz hónapos élményalapú képzésre. A költségtámogatott, egyedülálló szakkollégiumi képzésen keresztény, átfogó ismereteket lehet szerezni a világról a szakmájukban legmagasabban képzett előadóktól. Részletek a szenttamas­akademia.hu honlapon.

Tavaszi Zöld Napok Kézdivásárhelyen



Egy év szünet után, betartva a járványügyi előírásokat, a Zöld Nap Egyesület április 23–25. között tizenegyedik alkalommal is megszervezi a Tavaszi Zöld Napokat Kézdivásárhelyen. Az idei év jelmondata: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? A háromnapos rendezvénysorozaton előadásokat, kerekasztal-beszélgetést, csemeteültetést szerveznek, de a kikapcsolódásról sem feledkeznek meg: lesz futóverseny és lassúsági kerékpárverseny is.

Az esemény pénteken 14.30 órakor a Sportszálló társalgójában a Civilek Háromszékért Szövetséggel (CIVEK) közösen egy civil kerekasztal-beszélgetéssel kezdődik. Ezután a több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkező ügyességi kerékpárversenyre várják az érdeklődőket, amelyet partnerségben a helyi sportirodával és Kendu Egyesülettel szerveznek meg 17 órától a Kicsid Gábor Sportcsarnok melletti téren. Érdeklődni, jelentkezni a 0766 611 066-os telefonszámon lehet. 18 órától a Sinkovits Stadionban több kategóriában szervezett amatőr futóversennyel zárul a pénteki nap. A futóverseny végén ünnepélyes eredményhirdetésre és a legjobbak díjazására is sor kerül.

Szombaton 10 órától a sportcsarnok melletti téren csemeteültetéssel folytatódik a rendezvénysorozat. Vasárnap 11 órától a Vigadó Művelődési Ház dísztermében előadások egész sorát hallgathatják meg az érdeklődők.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Napórák, Szeben – A szászok gyakran készítettek napórákat nem csak a templomokra, de a fontosabb civil épületekre is. És a szász napórák általában nagyon pontosak voltak… A szászok lakta Királyföld napóráiról szól a sorozat ma látható része. ♦ És azt tudta? – a Deákné vászna.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától a Háló közösség tagjai vezetik az imaórát az esti szentmise előtt.

Röviden

IVÓVÍZ. Ma 9–12 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Stadion utcában a Benedek Elek és a Vasile Goldiș utca közötti szakaszon: a Stadion utcában az 5A tömbházban, a 12. szám alatt (Váradi József Általános Iskola), a 14. szám alatt (Babeș–Bolyai Tudományegyetem), az ANL-s 14-es tömbház A, B lépcsőházában és a 16-os tömbházban, illetve a Benedek Elek utca 20. szám alatt.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Dobollón és Dobollópatakon, pénteken Bélmezőn és Márkoson gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, a gumiabroncsokat és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.