Tíz epizódból álló animációs sorozatot készített a Papolczy Balázs által alapított Autentika Művészeti Műhely, hogy minél többen megismerhessék a trianoni békediktátum történelmi körülményeit – adtuk hírül lapunkban tavaly. Most újabb alkotásról számolhatunk be: animációs sorozat készült Hunyadi János törökverő hadvezérről.

A hét epizódból álló alkotás az alapítvány YouTube-csatornáján tekinthető meg. A Hunyadi-sorozat célja a fiatalok megszólítása, az ismeretterjesztés és a nemzeti öntudat erősítése. Egy-egy epizódja csupán 4–5 perces, így mindenki számára könnyen és gyorsan „fogyasztható”, ugyanakkor ezalatt sok érdekesség, információ jut el a közönséghez. Hunyadival kapcsolatban leginkább nagy győzelmeivel, csatáival szoktak foglalkozni, ez a sorozat azonban átfogó képet kíván adni Hunyadi János egész életéről, származásáról, arról, miként vált zseniális hadvezérré, politikájáról, hadjáratairól és megítéléséről. Az animációs sorozat célközönsége elsősorban a Kárpát-medencei magyar fiatalság, de román, szerb, szlovák és angol felirattal is megtekinthető. Hunyadi János nem csak Magyarország, hanem Európa hőse is, az idegen nyelvű feliratoknak köszönhetően más nemzetek is képet kaphatnak a törökverő hadvezérről. Az Autentika Művészeti Műhely munkatársai által készített sorozat narrátora Csőre Gábor színművész, szövegkönyvét Märle Tamás történelemtanár írta.

Märle Tamás lapunknak elmondta, azért esett a választás Hunyadi Jánosra, „mert a magyar történelem egyik legnagyobb és legnépszerűbb hőse, mégis kevés mozgóképes anyag készült róla idáig. Személy szerint nekem is az egyik legkedvesebb történelmi szereplőm, hiszen ritka az olyan ember, aki egész életét és vagyonának nagy részét az ország védelmére fordítja.”

Az Autentika Művészeti Műhely munkatársai jövőben is olyan kulturális tartalmakat kívánnak készíteni, amelyek könnyen elérhetőek bárki számára az online térben, és a magyar szellemi fejlődést szolgálják. Projektjeikről a közösségi média legtöbb felületén – YouTube, Facebook, Instagram – lehet tájékozódni.