Romániai hiúzok Szlovéniában

Év végéig további öt egyed érkezik az országba. A Life Lynx projektben öt ország tizenegy szervezete vesz részt, köztük a Szlovén Erdészeti Szolgálat. A két hiúz átszállításában az erdészeti szolgálat mellett a ljubljanai állatkert vett részt. A hiúzokra, amíg azok alkalmazkodnak a környezethez, a helyi vadászok vigyáznak. Mivel nagyon félénk állatok, fontos, hogy ne zavarják őket, ezért jelenlegi tartózkodási helyüket sem hozták nyilvánosságra, az embereket pedig felszólították, hogy ne közelítsék meg az állatokat – olvasható a projekt honlapján.

Zois és Aida áttelepítésével a harmadik sikeres évadát zárta a Biológiai Sokféleség Megőrzéséért Egyesület (ACSB) romániai csapata az állatok befogásában. Eddig nyolc egyedet fogtak be a Life Lynex projekt keretében, hogy megmentsék a Dinári-hegység hiúzállományát a kihalástól. Idén januárban a román és szlovák partnerek hat egyedet cserkésztek be: két hímet és egy nőstényt Romániában, valamint egy hímet és két nőstényt Szlovákiában. Egyik hímet, amelyet január végén fogtak be Romániában, még márciusban az északnyugat-szlovéniai Pokljuka erdős fennsíkra szállították. A Júlia-Alpok Bioszféra Rezervátum közösség általános iskolásai Trisnek nevezték el a Júlia-Alpok legmagasabb csúcsáról, a Triglávról. Tris még két Szlovákiában befogott nőstényre vár, mielőtt kiengedik a szabadba. Az ott befogott hímet Horvátországba szállítják majd.

Szlovéniában és Horvátországban is nagyon kisszámú hiúzpopuláció él elszigetelve. Szlovéniában gyakorlatilag száz évvel ezelőtt kihalt a hiúz. A jelenleg három tucat egyedből álló hiúzcsoportot 1974-ben vadászok telepítették vissza. A projekt indulása óta a mostanival együtt hat hiúzt telepítettek át Szlovéniába és Horvátországba. A betelepített állatokat műholdas nyomkövetővel látják el, hogy meg lehessen figyelni viselkedésüket a természetben.