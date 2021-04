Hétfőn rajtol a roncsautóprogram

Április 26-án indul a roncsautóprogram – jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter. A Környezetvédelmi Alap költségvetését – amelyből a Roncsautó és a Roncsautó Plusz programot is finanszírozzák – a kormány tegnapi ülésén ismertették.

A tárcavezető szerint az eddigi 6500 lejről 7500 lejre nő idén a roncsautóprogram klasszikus változatában megszerezhető voucherek értéke, és emelik az ökobónuszt a hibridautók, illetve azon járművek esetében, amelyek szén-dioxid-kibocsátása nem haladja meg a 96 grammot kilométerenként. A százszázalékosan elektromos meghajtású járművek beszerzését idén is 45 ezer lejjel, a hibridek vásárlását 20 ezer lejjel támogatják. Ettől az évtől a program klasszikus változata esetében is bevezették azt a kitételt, miszerint az így vásárolt járművet egy évig nem szabad eladni. A jelentkezési feltételek és az igénylés módja nem változik, ezúttal is online fogadják a kérelmeket. A háztartási gépek roncsprogramja várhatóan május elején rajtol.