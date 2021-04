Viták helyett megoldásokat

Az államfő rámutatott: nehéz pillanatokon van túl a kormánykoalíció, kezelnie kellett egy kihívást, és néhány „nem túl inspirált nyilatkozattól” eltekintve jól reagált a helyzetre, a koalíció vezetői érettségről és felelősségérzetről tettek tanúbizonyságot. Az elnök szerint a párbeszédnek köszönhetően sikerült kimozdulniuk a patthelyzetből. „Most a világjárvány elleni küzdelem és minél több román életének a megmentése a prioritás. Ez volt és továbbra is ez kell hogy legyen valamennyi döntéshozó legfontosabb célkitűzése” – szögezte le. Iohannis – aki nem lépett a nyilvánosság elé a koalíciós válság idején, és arra sem vállalkozott, hogy közvetítsen a vitázó koalíciós pártok között – tegnap egy mobil oltópont avatásán is részt vett, helyes döntésnek nevezte Vlad Voiculescu leváltását, és kijelentette: az újabb, slatinai kórháztűz is arra figyelmeztet, hogy az egészségügyben reformra, a kórházak korszerűsítésére, biztonságosabbá tételére van szükség.