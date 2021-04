Az AUR közleménye szerint az egyre hangsúlyosabbá váló világnézeti különbségek miatt távozott az MRSZ-ből az annak „konzervatív szárnyához” tartozó két politikus 2020-ban, és csatlakozott most ahhoz az alakulatkoz, melynek négy alapértéke van: család, nemzet, hit és szabadság… Az AUR közleménye arra is emlékeztet, hogy 2020 nyarán öt bukaresti helyi önkormányzati képviselő is átült az MRSZ-től az AUR-hoz, akik közül az egyik frakcióvezető volt a negyedik kerületben és alapítója nemcsak az MRSZ-nek, hanem elődjének, az USB-nek is (Mentsétek meg Bukarestet Szövetség). A szóban forgó Antonio Andrușceac jelenleg az AUR Bákó megyei parlamenti képviselője. (Transindex)

OLTÁS UTÁN FERTŐZŐDTEK MEG. Koronavírus-fertőzéssel került kórházba a 81 éves Alexandru Arşinel színész és felesége, Marilena, akik két hónappal korábban megkapták az oltás második adagját is. A nagy feltűnést keltő esetről Valeriu Gheorghiță katonaorvos, az oltási kampány irányítója is nyilatkozott: elmondta, hogy bizonyos sérülékeny személyekben az oltás után sem fejlődik elegendő antitest, és felhívta a figyelmet arra, hogy a (még aktív) színész és a felesége is csak könnyebben betegedett meg. Megismételte: a fertőzést el lehet kapni az oltás után is, ez azonban a súlyos szövődményeket kivédi. Arşinel egészsége eleve nem a legjobb, 2013-ban veseátültetésen, 2017-ben pedig infarktuson esett át. (Hotnews)

EGÉSZ NYÁJAKAT PUSZTÍTOTTAK A MEDVÉK. Egyre nagyobb károkat okoznak a medvék Udvarhelyszéken: április 12-re virradólag egy kétbocsos anyamedve 21 juhot és bárányt marcangolt szét Kecseten, rá egy hétre, április 19-re virradólag pedig 42-őt Nyikómalomfalván. Azt még nem tudni, hogy ugyanarról a medvecsaládról van-e szó, de valószínűbb, hogy nem, mert mindkét faluban gyakran betörnek a gazdaságokba. Az anyagi kár is nagy, de a feháborodás is, mert az emberek mindjárt nem mernek az utcára menni, illetve háziállatot tartani; juhászt is egyre nehezebb szegődtetni. (Székelyhon)