Hiánypótló eszközt adományoztak a megyei kórháznak

Az adomány kapcsán a kórház arról tájékoztatott, a készülék segítségével hosszabb ideig, akár 48 órán keresztül is mérhető az idegsejtek elektromos aktivitása, s ezzel a kiskorúaknál pontosabban kimutathatók az epilepsziás tünetek. Az eszköz előnye, hogy lehetőséget nyújt a kórházon kívüli, illetve az autista gyermekek vizsgálására, ugyanis akár otthoni használatra is alkalmas. Ebben az esetben a rögzített adatokat egy memóriakártyán tárolják, amelyet a gyermekneurológiai osztály adatbázisába töltenek fel elemzésre – derült ki a kórház beszámolójából.

Dr. Ioana Dumitru, a gyermekneurológiai osztály vezetője kifejtette, valójában régi álmuk teljesült most, hiszen a korszerű eszköz nagy segítség az eleve mozgékony gyermekek megfigyelésére. „A megfigyelés és adatrögzítés teljes mértékben biztonságos, a készülék nem bocsát ki káros sugárzást és nem károsítja a szervezetet, így a művelet többször is elvégezhető. A műszert természetesen egyéb betegségek, tünetek vizsgálatában is használni fogjuk. Alkalmazhatósága a neuropszichiátrián belül szinte határtalan. A készülék esetleges elváltozásokat, érgörcsöt is képes észlelni, a kisgyermekek esetében ez annál is fontosabb, hiszen az 1-2 éves kicsiket nehéz mágneses rezonanciával vizsgálni, sokszor érzéstelenítőt kell használni. A kulcsszó itt az idő: időt nyerünk így, és hamarabb megkezdődhet a felépülés és a beilleszkedés folyamata” – fejtette ki a szakorvos.

Puskás Bálint jelezte, a jövő hónapban harmincéves fennállását ünneplő Máltai Szeretetszolgálat hosszú ideje partnere a megyei kórháznak, a most beszerzett eszközre pedig tavaly ősz óta gyűjtenek, több felajánlást, jelentős összegeket is kaptak beszerzésére. Nagyon örülünk, hogy ismét segíteni tudtunk gyermekeknek, felnőtteknek – fejtette ki.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser elmondta, a szeretetszolgálat és a megyei kórház között immár több mint egy évtizedes az együttműködés, a szervezet közbenjárása révén érkezett a legtöbb ágy az egészségügyi intézménybe, ugyanakkor partneri kapcsolatot is ápolnak, a lakosság egészségi állapotának felmérését célzó programokat valósítottak meg közösen.

A sepsiszentgyörgyi megyei kórházban közel háromszáz epilepsziás gyermeket tartanak nyilván, a kórház közleménye szerint havonta átlagosan öt-hat új esetet regisztrálnak.