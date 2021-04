Előző írásunk

Jogszabály-módosító javaslatot terjesztett be a bukaresti törvényhozásban az RMDSZ képviselőházi frakciója a kerékpárutak pontos meghatározásáról és osztályozásáról. A tervezetet háromszéki kezdeményezésre dolgozták ki, és célja megteremteni a jogi keretet ahhoz, hogy az önkormányzatok pályázati forrásokból is megvalósíthassanak ilyen beruházásokat. A kezdeményezést az tette szükségessé, hogy a jelenlegi román törvények csak érintőlegesen foglalkoznak a kerékpárutakkal. A pontosítást Kovászna Megye Tanácsánál is várják, hiszen Kézdiszéken és Sepsiszéken is kerékpárút-hálózat kialakítása körvonalazódik, amihez uniós forrásokat is felhasználhatnak. Törvényes keret nélkül viszont ez nem lehetséges.