AZ ÜGYÉSZSÉGNEK NEM SIETŐS. Nincs még eltemetve az úzvölgyi temetőbotrány ügye, a legfőbb ügyészség vizsgálja a 2019 júniusában történt román–magyar incidenst. Azt kellene eldönteniük, hogy a „ki a magyarokkal az országból” uszításnak számít-e, mert a mojnesti ügyészség tavaly februárban nem emelt vádat a hőzöngők ellen, és visszautasította a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat óvását is.

Az ügyész akkor úgy érvelt, hogy a „ki a magyarokkal az országból” egy „állítólagos magyarellenes jelszó”, de nem tekinthető uszításnak vagy diszkriminációnak, hiszen csak az akkor ott tartózkodó magyar csoportnak szólt, nem az egész erdélyi magyarságnak. A jogvédelmi szolgálat ekkor pert indított a bíróságon, így került a legfőbb ügyészséghez az ügyirat, amely a mojnestiek által figyelmen kívül hagyott fotókat, helyszíni felvételeket, beszámolókat, egyéb bizonyítékokat is tartalmazott. A jogvédelmi szolgálat mellett több magán- és jogi személy is feljelentést tett az ügyben, nehezményezve azt, hogy nagyon felületesen kezelték az eset kivizsgálását és semmilyen erőfeszítést nem tettek a benyújtott bizonyítékok kivizsgálása érdekében. (Főtér)

DRAGNEA SZABADLÁBRA KERÜLHET. Kedvezően véleményezte a Liviu Dragnea feltételes szabadlábra helyezésére vonatkozó kérést a Rahova börtön illetékes bizottsága, amely szerint a volt politikus megjavult. Így hát az ortodox húsvétot akár otthonában is tölheti az SZDP volt elnöke – ha a törvényszék (ahol jövő héten tárgyalják a folyamodványát) számára kedvezően dönt. Dragneát a Teleorman megyei gyermekvédelmi hivatalnál történt fiktív alkalmazások miatt 2019 május 27-én ítélték három és fél év letöltendő börtönbüntetésre, amelyből majdnem két évet – a minimumot, ami után kérhető a feltételes szabadlábra helyezés – le is töltött már. (Digi 24)

NYOMKÖVETŐKKEL A TÁVOLSÁGTARTÁSÉRT. Egyhangúlag megszavazta a képviselőház az elektronikus nyomkövetők bevezetéséről szóló törvényt, amelytől főleg a családon belüli erőszak visszaszorítását, a távoltartási végzések hatékonyabb érvényesítését remélik. A tervezetet kidolgozó Alina Gorghiu liberális szenátor kifejtette: Románia apró lépésekkel, fokozatosan javított a vonatkozó szabályozáson. Az erőszakoskodó házastársat 2012 óta lehet távoltartási végzéssel eltávolítani az áldozat közeléből, 2018 óta pedig a bántalmazót ötnapos ideiglenes rendelettel akár azonnal kitilthatják saját lakásából is. Rendőrségi statisztikák szerint azonban egyetlen év alatt több mint ezer végzést szegnek meg a bántalmazók. A most elfogadott, már csak kihirdetésre váró törvény hatékonyabbá teszi a sértettek védelmét: az agresszorra rögzített lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha megsérti az előírt védelmi távolságot, így a legközelebbi járőr még idejében közbeléphet. A rendszer telepítésének és ötszáz lábbilincs beszerzésének költségét az első ötéves kísérleti szakaszban 3,5 millió euróra becsülte a kezdeményező, aki szerint ez nem nagy ár a védtelen állampolgárok biztonságáért. A nyomkövető rendszert később a házi őrizetbe helyezett gyanúsítottak és más kényszerítő intézkedések betartásának ellenőrzésére is használni fogják. Teljes beüzemelése várhatóan 2025-ig valósul meg. Az Európai Unió 2014-ben készített átfogó felmérésében részt vevő romániai nők 24 százaléka állította azt, hogy fizikai és/vagy szexuális erőszakot szenvedett el akkori vagy korábbi partnerétől. (Adevărul)