Antal Árpád tegnapi sajtótájékoztatóján lapunk érdeklődésére számolt be arról, hogy kezdeményezett egy ilyen találkozót. Mint ismert, az elöljáró az új prefektus, Ráduly István hivatalba lépésekor jelentette be, hogy a kormányhivatal távozó vezetője búcsúajándékként megtámadta azt a hármas együttműködésről szóló szerződést (pontosabban a vonatkozó határozattervezeteket), melyet a városi és a megyei önkormányzat, valamint a Sapienta Alapítvány kötött a kulturális központ megépítése érdekében. Antal Árpád szerint mivel az elmúlt több mint egy évtizedben a prefektúrával való együttműködés árnyékában szocializálódott, már készülnek arra, hogy egyes, a város szempontjából jelentős beruházás esetében a kormányhivatal él a kézifék felhúzási jogával, ezért mindig pótterveket is kidolgoznak. A törvényes lehetőségnek megfelelően a tegnap átiratban intézményi meghallgatást kért az önkormányzat nevében a kormányhivataltól. Ez várhatóan a jövő hét folyamán megtörténik. A találkozón várhatóan Ráduly István prefektus is jelen lesz, valamint azok a jogászok, akik a bírósági keresetet megírták, illetve részükről ő és az önkormányzat jogászai is. Pontról pontra veszik a keresetben foglaltakat, a kifogásokat, értelmezik a jogszabályokat, és ennek alapján világos lesz, hogy a kormányhivatal milyen irányban szándékszik továbblépni ebben a kérdésben. Ennek függvényében döntik majd el, hogy az önkormányzat mit tesz. Újságírói kérdésre, miszerint volt-e már példa arra, hogy a prefektúra ilyen esetekben visszalépett volna, Antal Árpád elmondta, tudomása szerint nem, és most sem számít erre.

A polgármester elmondta, ami az egészben a legjobban zavarja, hogy itt egyértelműen nem jogi kérdésről van szó, hanem a kormányhivatal nyilvánvaló rosszhiszemű jogszabály-értelmezéséről, ráadásul több tárgyi hibáról. Utóbbiak kapcsán elmondta, a keresetben egyebek mellett az szerepel, hogy az önkormányzatnak tilos lebontania a Kónya Ádám Művelődési Ház épületét. „Nem is szándékoztunk ilyet tenni, ebben a kérdésben nincs konfliktus köztünk és a prefektúra között, mivel ennekmég a lehetősége sem merült fel. Egy ilyen kifogás körülbelül azzal egyenértékű, mint ha arra hívnák fel a figyelmünket, hogy ne változtassuk meg az Olt folyásának irányát. Nem is akarjuk” – fogalmazott Antal Árpád. Egy másik kifogást is ismertetett, miszerint a szerződést két közintézmény (a városi és a megyei önkormányzat), valamint egy magánentitás, a Sapientia Alapítvány köti meg, de a törvény nem engedi meg, hogy hárman közös vagyont birtokoljanak. Antal Árpád szerint ilyen alapon már a városháza épületével gond van, hiszen azt részben az önkormányzat, részben egy magánvállalat, a Tribel tulajdonolja, amint a telekkönyvben is szerepel. A kormányhivatal azt állítja, hogy telekkönyvileg nem lehet megoldani ezt a problémát, ehhez képest ők még a szerződés előkészítésének időszakában megkérdezték a kataszteri hivatalt, hogy ez így rendben van-e, és igenlő választ kaptak. A harmadik szintén téves kifogás, hogy a Sapientia-egyetem statútuma miért került a szerződés aktacsomójába. A válasz egyszerű: mert a Sapientia Alapítvány az egyetem érdekeit is képviseli. Antal Árpád szerint nevetséges, hogy a közigazgatási bíróságot azért keresték meg, mert egy dokumentációba egy irattal több került be, ráadásul olyan, amely közvetve ugyan, de kötődik a kérdéshez.

A polgármester azt is elmondta, hogy a keresettől függetlenül a beruházással kapcsolatos idei tervek mennek a maguk útján, azaz az egykori Bodok Szálloda bontásához szükséges közbeszerzési eljárást elindítják, a munkálat becsült értékének megfelelő összeget a költségvetésben előirányozták.