Barátosi aggodalmak

Orbaiteleken három, Barátoson egy családon belül vannak a fertőzöttek. Közös vonás, hogy minden családban van olyan személy, aki a sepsiszentgyörgyi Autoliv cégnél dolgozik, autóbusszal ingázik a munkahelyére – ez azt jelentheti, hogy itt is lehet keresni a fertőzés egyik lehetséges forrását. A betegek általában az idősebb korosztályhoz tartoznak, olyan személyek, akik nem igen járnak ki a házból, udvarból. Ez azt mutatja, hogy a többet mozgó családtagok hozták a fertőzést, akkor is, ha rajtuk nem mutatkoznak a betegség jelei – fejtette ki véleményét a polgármester.

A járvány miatti megszorítások – kijárási tilalom este 8-tól, a boltok bezárása 18 órakor stb. – kedvezőtlenül érintik a polgármesteri hivatal munkáját is. Nehézkes az ügyfélfogadás, oda kell figyelni a járvány terjedését megelőző óvintézkedésekre, a szájmaszk viselésére, a biztonsági távolság megtartására, a gyakori fertőtlenítésre is. A község gazdasági egységei számára is rendkívül hátrányos a helyzet, csökken a forgalom, kevesebb a bevétel, ami komoly gondok elé állítja a cégtulajdonosokat – számolt be Tánczos Szabolcs.

Azt is elmondta: mindenkit arra bátorít, tartsák be a védelmi intézkedéseket, éljenek a védőoltás lehetőségével. Utóbbi jelenti az egyetlen kiutat a jelenlegi áldatlan helyzetből – hangsúlyozta, hozzátéve: ahhoz, hogy minél több személy megkapja a védőoltást, szükség van arra, hogy a vakcinát a családorvosok is beadhassák. Ők ismerik a pácienseket, meg tudják magyarázni az oltás fontosságát, a páciensek ismeretében javasolhatják egyik vagy másik gyártmányú oltószer beadását. Az is fontos, hogy bármilyen egészségügyi probléma esetén a polgárok azonnal értesítsék, keressék meg a családorvost, így a mielőbbi beavatkozással az esetleges fertőzés következményeinek súlyosságát hatásosan lehet csökkenteni – összegzett a polgármester.