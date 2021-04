Őshonos gyümölcsfacsemeték Kovásznára

Az elnök felelevenítette: nyolc évvel ezelőtt indították az Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének programot, melynek célja, hogy 2025-ig negyvenezer gyümölcsfacsemetét juttassanak el ingyen Háromszék minden településére. Eddig huszonötezer oltványt – csak idén több mint ötezret – ültethettek el az érdekeltek a megye régióiban, beleértve Bodzavidéket is. Főként őshonos gyümölcsfafajták vannak a választékban, így nemcsak a háromszéki gyümölcsösök gyarapodnak az adományozott csemeték által, hanem hozzájárulnak a régi, jól bevált, kiváló ízvilágot, gazdag beltartalmat hordozó, de már eltűnőben lévő fajták megőrzéséhez, szaporításához is. „A negyvenezer csemete hozzájárul a háromszéki élettér jó irányba való fejlesztéséhez, jövőbe tekintő távlatokat ad” – fogalmazott az elnök.

A kialakított rendszer szerint a HKA által felajánlott csemeték mellé helyi forrásokból, önkormányzatok, cégek, civil szervezetek bevonásával és hozzájárulásával megduplázzák a mennyiséget – magyarázta a folyamatot Fleckhammer.

A gyümölcsfák átadása alkalmával Gyerő József a jelenlévőknek elmondta: értékelik a HKA kezdeményezését, a csemeték beszerzésének lehetősége nagy érdeklődést váltott ki a helybéli kerttulajdonosok körében. Partnerek akartak lenni, ezért döntés született, hogy a helyi városgazdálkodási cég is részt vállal a csemeték beszerzésében, így összességében nyolcszáz oltványt kaphattak meg az érdekeltek, négyszázat a HKA-tól, ugyanennyit a városgazdálkodási vállalattól. Személyenként két csemetét ajánlottak fel, így négyszáz személy részesült az adományból. „Kívánom, hogy a csemeték éljenek meg, minél többen ehessenek majd a megtermett gyümölcsből” – mondta Gyerő.

Csikós Tibor, a városgazdálkodási cég igazgatója érdeklődésünkre elmondta: a gyümölcsfákkal egyféleképpen díjazták azokat, akik szelektív módon gyűjtik a szemetet, külön az üveget, műanyagot, a lebomló hulladékot. „Ezzel is próbáljuk serkenteni az embereket, hogy szelektíven gyűjtsék a szemetet, odafigyeljenek a környezetvédelem szempontjaira” – húzta alá az igazgató.

Csikóstól megtudtuk, Kovásznán és a közigazgatásilag ide tartozó Csomakőrösön mintegy 1800 házszámnál, kertes háznál kötöttek szerződést a szemét elszállítására. Most négyszáz házszámhoz jutottak el a csemeték, de igyekeznek, hogy további háztulajdonosok is részesüljenek őshonos gyümölcsfacsemetékben. Év vége felé, októberben esedékes, hogy újabb szállítmány érkezzen Kovásznára és Csomakőrösre – jelentette be Fleckhammer.

A tegnapi gyümölcsfa-adományozáson a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdász szakembere az igénylőknek szakmai tanácsadást nyújtott a csemeték helyes ültetését illetően.