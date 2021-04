Álmaid otthonát keresed? Segítünk! /X/

Azonban tudunk neked ebben segíteni, ha megfogadod azokat a tanácsokat, amit ebben a cikkben adunk. Nem garantálhatjuk, hogy nem lesz rögös út, ami álmaid otthonához vezet, és jó eséllyel némi kompromisszumra is szükséged lesz. De próbálunk segíteni neked, hogy minél előbb megtaláld, amit keresel. Olvasd el a cikket és használd a leírtakat!

Álmaid otthona legyen közel. Mindenhez.

Nagyon fontos szempont, hogy hol található az a lakás vagy ház, amit álmaid otthonának gondolsz. Lehet bármennyire is szép, bármennyire is jó, új, felszerelt, energiatakarékos, ha rossz helyen van. Minden este ott fogod álomra hajtani a fejed, de onnan is kell elindulnod, bárhová is kell menned. Így ha a közelben nem elérhető semmi, és még a munkahelyed is távol van, akkor van egy rossz hírem. Igen, jól sejted, sajnos ez nem a te álmaid otthona. Lehet bármilyen jó is az adott ingatlan, túl körülményes lesz az élet benne, ezért el kell engedned. Olyan otthont keress magadnak, ami közelében elérhető az óvoda, iskola, bolt, tömegközlekedés és egyéb szolgáltatások és a munkahelyed is persze.

Férjen bele a költségkeretedbe

Igen, tudom, hogy azzal, hogy a környezetében minden elérhető, drágább lesz az ingatlan, amit keresel. Ezért is írtam az elején, hogy kompromisszumokra lesz szükséged. Vagy körülményes, időigényes és kompromisszumokkal teli lesz az élet a sok ingázással, vagy nagyobb keret fog kelleni.

Ráadásul nem csak az ingatlan árára kell gondolnod, amikor álmaid otthonát akarod megvásárolni. Ott van még az illeték, az ingatlanadó, az esetleges közvetítői díjak, a tranzakció díja és az ügyvédi költség is. Ha mindezt összeadod, egy tetemes plusz összeg jön ki a ház árán felül. Ráadásul ha mindezeken túl vagy, még akkor is várhat rád egy részleges vagy teljes felújítás és az új otthonod berendezése.

Mindezt figyelembe véve a jelenlegi magas ingatlanárak mellé, mindenképp nézz szét a lakáshitelek piacán, mert jó eséllyel szükséged lesz rá. Hasonlítsd össze az ajánlatokat, és keresd meg a számodra legmegfelelőbbet, legkedvezőbbet.

Az időfaktor

Biztos te is most azonnal költöznél be álmaid otthonába. Ezzel mindenki így van, de ott is szükséged lesz egy kis kompromisszumra. Ha ugyanis nagyon elsieted, akkor garantáltan nem a legjobb döntést fogod meghozni. Épp ezért arra buzdítalak, hogy szánj elég időt álmaid otthonának megtalálására! Az eddig leírt szempontok szerint menj végig az ingatlanokon. Ha szeretnéd, pontozd is őket, vagy legalábbis írd le, mi szól mellettük és ellenük. Így tudod garantálni azt, hogy mindent figyelembe véve a lehető legjobb döntést hozhasd meg. És akkor még ott a hitel is, ami további 4-6 hét is lehet.