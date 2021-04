Címeres zászlók a város névnapjára

Előző írásunk

1400 alá csökkent az intenzív osztályon ápolt koronavírusos betegek száma az elmúlt 24 órában, a kórházban levőké pedig 11 ezer alá, a COVID-19-ben elhalálozottaké azonban most is magas: 170 újabb áldozata van a kórnak, és háromszéki(ek) is van(nak) köztük.