Lefelé tart a járványgörbe

Szombaton is folytatódik a csökkenő tendencia: az előző naphoz képest ezúttal is kevesebb fertőzést és beteget jelentettek. Április 24-én (33 423 teszt alapján) 2201 új esetet vettek nyilvántartásba – ebből 30 háromszéki, amivel megyénk fertőzöttségi mutatója 2,74-re mérsékelődött – , a kórházban levő koronavírusos betegek száma 10 280-ra, a súlyos állapotban levőké 1377-re csökkent.

Az elmúlt 24 órában történt elhalálozások száma továbbra is magas, a 154 legutóbbi áldozat között háromszéki(ek), Hargita és Maros megyeiek is vannak. És fiatalabbak is: egy huszonéves, öt harmincas, 17 negyvenes, 33 ötvenes, 54 hatvanas, 44 pedig a 70-79 éves korosztályból. Velük együtt már 27 267 emberéletet írnak a koronavírus számlájára. Az ismert fertőzések száma 1 044 722-re emelkedett, a gyógyultaké 968 746-ra. Lakhelyi vagy intézményes elkülönítésbe is napról napra kevesebb igazoltan fertőzött személy kényszerül, jelenleg 51 168-an vannak; a karanténban levő (fertőzésgyanús) személyek száma pillanatnyilag 40 976.