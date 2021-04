Rendező: Horváth Tas. Jegyár: 20 lej. Jegyek a Vigadó Művelődési Ház jegypénztárában kaphatók (hétfőtől csütörtökig 11–16 óráig, pénteken 11–14 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Előzetes regisztráció a 0730 600 279-es telefonon.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Változó számjegyeink (I. rész) – Napjainkban a számjegyek valósággal elözönlötték életünket. Sok mindent számokkal fejezünk ki, sok mindent számokban mérünk, vannak, akik úgy érzik, hogy már túl sok mindent. Ha akarjuk, ha nem, a számok ott vannak körülöttünk, mindennapi életünkben. Hogyan és mikor kezdték elárasztani életünket? Milyenek voltak a ma is használt számjegyeink ősei? Hol találjuk ezeket Erdély-szerte? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Miholcsa Gyula kétrészes dokumentumfilmje. * Kőváry László történész, statisztikus, az MTA tagja azok közé tartozik, akiknek műveire gyakran hivatkoznak a szakemberek, hiszen több száz cikke, tanulmánya, közleménye mellett több mint 40 könyvet írt. Ennek ellenére a mai történetírás továbbra is adós életének és tevékenységének átfogó bemutatásával, értékelésével. De ki is volt Kőváry László valójában, és hol őrzik emlékét, illetve mi fűződik a nevéhez Kolozsváron? Ezekre a kérdésekre válaszol Benczédi József dokumentumriportja.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól Zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.20-tól Dicsőséges rózsafüzér, 18 órától szentmise Nagyváradról a székesegyházból, 19.35-től esti mese, 21.15-től Béke rózsafüzére, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

EKE-napi pályázat gyermekeknek

Hamuban sült pogácsa a hátizsákba címmel gyerekeknek és fiataloknak idén is meghirdetik az EKE-napi pályázatot. Arra biztatják, kerekedjenek fel, induljanak útnak, hogy megtalálhassák és kinyissák azokat a kincsesládákat, melyek zárjához birtokukban van már a kulcs. Olyan kulcsok ezek, amelyeket a szülőktől, nagyszülőktől örököltek, és olyan ládákat nyitnak, melyekben egy életre szóló kincseket találnak. Hogy kedvük legyen útra kelni, a szervezőktől kapják a hamuban sült pogácsát, azaz a biztatást. Az EKE-napi pályázat beküldési határideje május 12., az a nap, amelyen 1891-ben elkezdte tevékenységét az Erdélyi Kárpát-Egyesület.

A kincskereséshez nem titok, merre kell indulni: a kincsek a várakban, kastélyokban vannak. Szét kell nézni Erdélyben, a számos vár és kastély közül kiválasztani egyet, utána kell olvasni, kik lakták, milyen történetek fűződnek múltjához. Majd ki kell választani a történelméből egy epizódot, beleélve magukat abba a korba, és mint az események szereplője, le kell írni, mi is történhetett ott valójában és miben változott volna a kastély sorsa, ha szuperhősként beavatkoznak a dolgok menetébe, ha megtalálják és kinyitják a kincsesládát. Teret lehet engedni a fantáziának, de a fogalmazásokban a történelmi tényeknek is helyük kell hogy legyen. A kastély előtt egy szelfit kell készíteni úgy, hogy a háttér jól kivehető, az épület felismerhető legyen!

A díjak kincsesládája az EKE Vándortáborában fog kinyílni, illetve, ha a legnagyobb turistaeseményt idén sem sikerül megtartani, akkor online díjkiosztást tartanak a nyári vakációban.

Az Erdélyi Gyopár folyóirat szerkesztői és a Legendárium csapata várja a pályázatotokat május 12-ig a következő e-mail-címre: palyazat@eke.ro. A levél tárgyaként fel kell tüntetni, hogy EKE-napi pályázat. A küldeménynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, telefonszámát, a tanintézmény nevét és az osztályt is fel kell tüntetni.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia (0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma az Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

IVÓVÍZ. Április 27-én, kedden 8–14 óráig ivóvízhálózat-mosatást, feltöltést és üzembe helyezést végeznek, ezért a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz folyhat Sepsiszentgyörgyön az Állomás negyedben, illetve Kilyénben, Szotyorban, Uzonban és Szentivánlaborfalván. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Rétyen és Komollón, kedden Bitán, Egerpatakon és Szacsván gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, a gumiabroncsokat és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

BELÉPŐ SUGÁSFÜRDŐRE. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Sugásfürdőre látogatókat, hogy mától kezdve hétfőn és kedden időszakosan nem kell belépőt fizetni. Ezt a személyzet hiánya miatt vezették be, s nem befolyásolja az üdülőtelep további szolgáltatásait, így a szemét összegyűjtését vagy a szabadidős létesítmények karbantartását sem.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBAJELENTŐ. Éjjel-nappal jelenthetik a sepsiszentgyörgyi lakosok a város utcai világításával kapcsolatos gondokat, egy hibás égőt vagy bármi mást. A közvilágítással kapcsolatos gondokat, észrevételeket a 0751 586 462-es telefonszámon a nap bármely órájában be lehet jelenteni. A kisebb meghibásodásokat (például a kiégett villanykörtét), a meghibásodást követő 48 órán belül meg kell oldania a Flash Lighting részvénytársaságnak. Ha ez nem történik meg, a városháza munkatársait az info@sepsi.ro e-mail-címen lehet értesíteni a mulasztásról.