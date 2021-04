Sokba kerültek a hibák

Rosszul kezdődött a mérkőzés a házigazdák számára, mivel a játékvezető már a 2. percben tizenegyest ítélt, miután Zsombori Zsolt szabálytalankodott a bal oldalon megiramodó, a büntetőterületre betörő Dragoș Gheor­ghe ellen, majd a büntetőt Marius Pahonțu könnyedén gólra váltotta (0–1). Jó iramú mérkőzést játszottak a csapatok, a hazai együttes hamar egyenlíthetett volna, viszont Gajdó Tamás szöglet utáni fejese kevéssel elkerülte a kaput. A folytatásban a kézdivásárhelyi gárda többet birtokolta a labdát, többet is támadott, újabb gólt azonban a vendégek szereztek. A 14. percben egy hibát kihasználva labdát szerzett a Giurgiu megyei alakulat, Adeshina Fatai pedig Niczuly Rajmond mellett a bal alsóba lőtt (0–2).

Gazda József edző cserékkel igyekezett felpörgetni csapata játékát, a védelemben és a támadásban is változást eszközölt. Az Astra Giurgiu II. kétgólos előnye ellenére sem lassított, sorra dolgozta ki a helyzeteket: Cătălin Ion szabadrúgását Niczuly hárította, ezt követően a 16 éves kapus Adeshina Fatai próbálkozását is bravúrral védte. A másik oldalon Gajdó ismét pontatlanul fejelt, majd a 35. percben Alexandru Silveanu fogta a csereként pályára lépő Becze Tamás lövését. A kék-fehér mezesek újabb hibáját Gheorghe büntette, a gyors támadó négy védőt kicselezve 14 méterről a jobb alsóba továbbított (0–3), így a Kézdivásárhelyi SE háromgólos hátrányban vonulhatott szünetre.

A második félidőben a felső-háromszéki gárda mindent beleadott az egyenlítés reményében. A 49. percben Kanyó Szilárd lövését még védte a kapus, azonban nem sokkal később tizenegyeshez jutott a KSE, miután Ion szabálytalankodott Lakatos Miklós ellen, a büntetőt pedig Tankó Zsolt értékesítette (1–3). A házigazdák a 68. percben faraghattak volna hátrányukból, viszont Kanyó 10 méterről, senkitől sem zavartatva mellé lőtt. A kihagyott lehetőség megtörte a hazai csapatot, ráadásul a vendégek időhúzás céljából tördelték a játékot. A hajrában a kézdivásárhelyi együttesnek még akadt egy helyzete, ám Becze fejesét védte a kapus.

A mérkőzés végéhez közeledve Andrei Oreviceanu lövését Niczuly a kapufára ütötte, azonban a kézdivásárhelyi kapus a ráadásban már tehetetlen volt. Egy ellentámadás végén Alexandru Duminică lesgyanús helyzetben kapott labdát, amelyet a jobb alsóba továbbított (1–4). Az Astra Giurgiu II. odavágóhoz hasonlóan a visszavágóban is behúzta a három pontot.

3. Liga, 5. csoport, 17. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Astra Giurgiu II. 1–4 (0–3).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Bogdan Florea (Piatra Neamț). KSE: Niczuly – Zsombori (Gáll, 30.), Tankó, Damian (Dobozi, 73.), Lakatos – Telcean (Mojzi, 43.), Pakucs, Gajdó – Kanyó, Albu (Becze, 30.), Antal (Rancz, 73.). Edző: Gazda József. Astra II.: Silveanu – Oreviceanu (Vasilescu, 90.), Ion, T. Giuroiu, Y. Fatai – Riza, Pahonțu, Brăila (A. Giuroiu, 75.) – Duminică, Gheorghe, A. Fatai. Edző: Carmel Bărbulescu. Gólszerzők: Tankó (62. – tizengyesből), illetve Pahonțu (3. – tizenegyesből), A. Fatai (14.), Gheorghe (36.), Duminică (90+2.). Sárga lap: Pakucs (27.), Zsombori (28.), Gáll (50.), Kanyó (56.), Becze (76.), Tankó (76.), illetve Pahonțu (73.), Ion (76.).



Jobb volt az ellenfél

Az odavágóbeli gól nélküli döntetlen után, a Sepsi OSK II. a visszavágóban vereséget szenvedett a Plopeni otthonában. A Prahova megyei csapat már a 14. percben vezetést szerzett Cătălin Vlad góljának köszönhetően (1–0), viszont a 23. percben egy szöglet után Berde István egyenlített (1–1). A házigazdák a 30. percben ismét előnyhöz jutottak, ezúttal is Vlad volt eredményes (2–1). A hazai együttes szünet után is mezőnyfölényben játszott, többet támadott és jóval több helyzete volt, majd a 48. percben ismét bevette Szántó Albert kapuját. A Plopeni harmadik gólját is Vlad szerezte, aki mesterhármassal zárta a találkozót (3–1). A folytatásban is számos lehetősége volt a hazai csapatnak, amely a befejezéseknél rendre pontatlan volt. A 83. percben egy szépen felépített akció végén Veress Zsombor betalált (3–2), azonban a sepsiszentgyörgyi labdarúgóknak a hajrában nem volt esélyük az egyenlítésre.

További eredmények: Brassói Kids Tâmpa–Blejoi 0–1 (gólszerző: Mihăilă 50. – öngól), Székelyudvarhelyi FC–Barcarozsnyói Olimpic 3–0 (gsz.: Bálint 26., János 74., Szfárli 89.), Brassói SR–Brassói Corona 1–1 (gsz.: Firat 43., illetve Damian 90+2. – tizenegyesből).

A rangsor:

1. Corona 13 4 0 35–10 43

2. Brassói SR 7 6 4 35–25 27

3. Blejoi 8 3 6 29–29 27

4. Plopeni 7 3 7 24–20 24

5. Astra II. 7 2 8 29–26 23

6. Sepsi OSK II. 7 2 8 29–27 23

7. SZFC 6 4 7 26–23 22

8. Olimpic 6 3 8 22–24 21

9. KSE 6 3 8 19–33 21

10. Kids Tâmpa 3 0 14 11–42 9

A 18. forduló programja (péntek, 15 óra): Astra Giurgiu II.–Székelyudvarhelyi FC, Barcarozsnyói Olimpic–Plopeni, Sepsi OSK II.–Brassói SR, Brassói Corona–Brassói Kids Tâmpa, Blejoi–Kézdivásárhelyi SE.