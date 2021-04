Kisebbségvédelmi egyezmény Ukrajnával

Kétoldalú megbeszélésükön Aurescu kiemelten fontosnak nevezte, hogy Ukrajna kötelezettséget vállalt az országban élő románok jogainak maradéktalan biztosítására. A román fél ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy az ukrán központi szervek – ígéretük érvényesítése érdekében – „folytassanak kitartó párbeszédet” a helyi és regionális ukrán hatóságokkal. Aurescu köszönetet mondott, amiért az ukrán fél hozzájárult, hogy a román kormány ösztöndíjprogramot indítson az ukrajnai állami iskolák 1–4. osztályában tanuló román etnikumú diákok számára. A román külügyminiszter felvetésére reagálva Kuleba is megerősítette, hogy úgynevezett „moldovai nyelv” nem létezik, az valójában a románnal azonos, és azt ígérte: ezt az európai uniós nyelvek státusáról szóló szabályozás gyakorlatba ültetésénél is érvényesítik. Az ukrán oktatási miniszter utasította a helyi hatóságokat – az odesszai területet is beleértve – a vonatkozó törvényes előírások alkalmazására. A felek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fejleményeket is áttekintették, és a gazdasági kapcsolatok élénkítését, új határátkelők megnyitását illetően is egyetértettek.