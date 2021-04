„Több mint 900 ezer nyugdíjas személy szociális minimálnyugdíjban részesül, az állami nyugdíjrendszer 5 millió nyugdíjasának a jövedelme 1500 lej körüli, és további 2,7 millió személy nyugdíja nem haladja meg az átlagnyugdíj értékét” – fejtette ki Raluca Turcan, aki maga is úgy véli, hogy ezek a jövedelmek nem biztosítanak tisztes megélhetést az idős személyeknek, és azt ígérte, hogy a nyugdíjak újraszámolása nyomán jelentősebb mértékben meg fognak nőni az alacsony nyugdíjak. (Transindex)

HONATYÁKBÓL HIVATALNOKOK. Jó néhány volt szenátor és képviselő maradt a parlamentben azután is, hogy nem választották őket újra: egyesek tanácsadóként szerepelnek az alkalmazottak lajstromán, mások különböző (egy-két irodányi, néhány fős) igazgatóságok vezetői lettek, nyilván szép fizetésekért: egy tanácsadóé 7071 lejnél keződik, egy igazgatóé 9029 lejnél, de ehhez még egy 2315 lejes pótlék is hozzáadódik, amit ártalmas munkakörülményekért vesznek fel az ország legdrágább épületében. És nem tudni, mennyit dolgoznak meg érte: a riporterek több irodába is bekopogtattak, de többnyire csak a volt politikusok munkatársait találták ott, akik látható zavarban közölték, hogy főnökük távmunkában dolgozik. Az egyik ilyen „távmunkás” Elena Băsescu, Traian Băsescu volt államfő kisebbik lánya, akinek politikusi pályafutásából csak a nyelvtani hibákat és divatos öltözeteket jegyezték fel, és aki elég óvatlan volt eldicsekedni, hogy beoltatta magát – tehát bejárhatna a munkahelyére is. De nyilván nem ezért tartják, sem őt, sem társait. (Digi 24)

VÁRATLAN FORDULAT. Miután az utóbbi években immár harmadszor próbálják felszámolni Románia egyik utolsó vörös bástyáját, a Román Forradalom Intézetét, pénteken érkezett a hír: Ion Iliescu volt államfő (és a forradalom, valamint a legnagyobb bányászjárás perének is fő vádlottja) lemondott az említett pénznyelő sóhivatal vezetői tisztségéről. Ez nem jelenti azt, hogy maga a hivatal megszűnik, sőt, az ideiglenes vezetőség energikus döntéseket hozott. Amíg ugyanis Klaus Iohannis államfő kinevezi az intézet új tagjait, Alexandru Mironov látja el a leköszönt Iliescu feladatait. Az ideiglenes vezér pedig első lépéseként kirúgta az intézet vezérigazgatóját, az ugyancsak árnyékos múltú Gelu Voican Voiculescut és a temesvári Ioan Savut nevezte ki a helyére, emellett pedig konzultációt ajánlott Iohannisnak az intézmény jövőjéről. (Főtér)