Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, így a vendéglátóhelyek szombattól ismét megnyithatják a kerthelyiségeiket és a teraszaikat. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a kijárási korlátozás kezdetét 23 órára módosítják, hiszen jókedvében nem biztos, hogy mindenkinek sikerül majd este 10-re hazaérnie. Maga is élt a lehetőséggel, közösségi oldalára szombat délután került fel egy fotó, amelyen a miniszterelnök éppen sörözik.

A járványügyi szabályoknak megfelelően a pincéreknek minden esetben hordaniuk kell a védőmaszkot, a vendégeknek, amíg az asztaloknál ülnek, ugyan nem kell maszkot viselniük, de amint felállnak onnan, igen. Tehát, ha valaki a pulthoz megy elvenni az italát vagy bemegy a mosdóba, akkor maszk kell legyen rajta.

Orbán Viktor szintén pénteken azt is elmondta, a következő lépés 4 millió oltott után következik – ezt a számot szerdán vagy csütörtökön érhetik el –, ekkor a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyitják a szolgáltatások széles körét: látogathatóak lesznek a színházak, tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, a mozik, az edző- és fitnesztermek, uszodák, közfürdők, jégpályák, állatkertek, vadasparkok, kaland- és vidámparkok, játszóházak, múzeumok, könyvtárak, sportesemények, és kinyithatnak a szállodák és az éttermek belső helyiségei is, de szintén csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. A védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők magukkal vihetik a kiskorú gyermeküket ezekre a helyszínekre, eseményekre.