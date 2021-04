A Föld napja után

Most viszont, amikor a pandémiát illetően bizakodóbbak lehetünk, mint egy esztendővel korábban, a Föld napja is hangsúlyosabb, valamelyest a szabadság ígéretét is hordozza. Ugyanakkor az is látszik, hogy maga a Föld, akár a közvetlen környezetünk, akár a távolabbi térségek, ugyanolyan veszélyeztetettek, mint eddig. És nincs mentség, folyamatosan szembe kell néznünk azokkal a problémákkal, amelyek lépten-nyomon jelentkeznek, akár a közvetlen szomszédságunkban is.

Persze, a sepsiszentgyörgyiek számára fontos, hogy tavasszal alakítják, szépítik a várost, virágossá teszik. Távolabb tekintve feltűnik, hogy a környezettudatosság jegyében az államelnök – nem kevés hatásvadászat kedvéért – kerékpáron érkezik hivatalába. Követendő példa. Csupán az a gond, hogy a rendszeresen kerékpározók ezrei, tízezrei soha nem haladhatnak olyan nagy biztonságban, mint ő azon az egyetlen napon. Továbbá, az is beszédes, hogy a Föld napján az államfő, együtt a környezetvédelmi miniszterrel rápillantanak a főváros egyetlen természetvédelmi területére, a Văcărești parkra. Jól teszik. Ám eközben az ország összes hivatásos természetvédelmi ellenőre sem lenne elegendő, hogy fellépjen a védett területeket becstelenítők hada ellen.

A Föld napján küldött jelzések nem jelentéktelenek, ám valójában apróságok. Ennyi nem elég. E napon – amikor azt is látni véljük, hogy közelebb kerülhetünk a bezártság, a korlátozások végéhez – érdemes azt is tudatosítani, nem mindegy, hogy térségeink, zsebkendőnyi zöld területeink milyenek: óvottak és gondozottak, avagy szemetesek és letaroltak, pusztulók. Mert ma már alig találni olyan települést, melynek határában nincs hulladék, ahol ne kellene takarítani, szemetet gyűjteni. Jó esetben önkéntesek, elkötelezettek, fiatalok és idősebbek szedik össze mások mocskát, s ha nem ez történik, akkor dagadnak a szeméthegyek. Miért hagytuk, hogy így legyen?

Szavak, üzenetek helyett tettek, cselekedetek kellenek. Megfontolandó, átértékelendő az eddigi szemléletmód, de emellett folyamatosan környezetünk iránti tiszteletre, érzékenységre kellene nevelni a még nevelhetőket, illetve fel kellene végre lépni a szabályszegők ellen. Nem a legsúlyosabb bűntény, de megrázó, amikor bepillantva egy-egy falucska határában lévő völgybe vagy erdőbe, halmozódó hulladék tűnik fel. Elfogadhatatlan ez is, akárcsak az indokolatlan favágás, a természetvédelmi területeken történő önkényeskedés, az úrhatnám magatartás. Életterünk alázatot és tiszteletet kíván, nem csupán a Föld napján.