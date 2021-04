Tíz éven keresztül – 2018-ig – a budapesti ASSA-DiVi Kft. rendezett dísznövénykiállítást- és vásárt a Molnár Józsiás parkban. 2019-től nemcsak a helyszín és a név, hanem a szervezőcsapat is változott, azóta az önkormányzat vállalta fel a szervezést.

Az első virágvásárt a Gábor Áron téren 2019-ben szervezték meg, tavaly a világjárvány miatt elmaradt – de halottak napjára mégis tartottak egy kétnapos, eladással egybekötött bemutatót –, idén a járványügyi szabályok betartásával múlt héten csütörtökön, pénteken és szombaton tartották meg. Helyszűke miatt az önkormányzat ebben az évben is csak tíz ingyenes helyet tudott biztosítani a virágkereskedőknek. Három napon keresztül nyolc háromszéki és két Maros megyei virágárus kínálta szebbnél szebb portékáit. A kedvező időjárásnak köszönhetően több százan fordultak meg a vásárban. A tavaszi virágok és növényeken kívül cserepeket, virágföldet és egyéb, a hobbikertészkedéshez szükséges kellékeket is kínált. A városháza saját kertészete is jelen volt kiállítóként.